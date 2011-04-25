12 کارگروه برای بزرگداشت مقام معلم در همدان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عباس بهرامی مشعوف پیش از ظهر دوشنبه در ستاد بزرگداشت هفته معلم در همدان اظهار داشت: بیش از 40 برنامه مختلف در این هفته در استان همدان اجرا خواهد شد.

بهرامی مشعوف با اشاره به جنبه های متفاوت برنامه های امسال هفته معلم، گفت: در نحوه انتخاب فرهنگیان نمونه به فعالیت های علمی و آموزشی آنان نیز توجه شده است.

وی اظهار داشت: برگزاری مراسم ویژه تجلیل از معلمان نمونه کشوری، استانی و منطقه ای، دیدار با خانواده های معظم شهدا فرهنگی و تجلیل از پیشکسوتان فرهنگی از جمله برنامه های این هفته است.

مشعوف افزود: برپایی نمایشگاه دستاوردهای علمی،‌ آموزش و پژوهشی، معرفی آثار استاد مطهری و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و ورزشی نیز در این هفته درنظر گرفته شده است.

وی از ویزیت رایگان فرهنگیان در ایام هفته معلم در درمانگاه های فرهنگیان استان همدان و بازدید رایگان از اماکن فرهنگی تاریخی همدان در روز دوازدهم اردیبهشت خبر داد و گفت: برگزاری مسابقه حکمت مطهر و مقاله نویسی در خصوص مقام والای حضرت فاطمه (س) و تقدیر از 29 معلم نمونه نیز در این هفته برنامه ریزی شده است.

بهرامی مشعوف یادآور شد: در سال جاری تعداد سه معلم نمونه کشوری از استان همدان انتخاب شده اند.