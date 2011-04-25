صدور مجوزهای جدید شرکتهای تامین سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در همایش تخصصی فرصتهای تامین مالی برای ناشران پذیرفته شده در بورس تهران گفت: تامین مالی از موضوعات کلیدی برای توسعه اقتصاد کشور و برای ایجاد رشد اقتصادی در کشور است و این امر برای هیچکس پوشیده نیست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه برخی از بازارها پایه ای هستند و بازار سرمایه نیز نقش اصلی را در تامین مالی دارد، افزود: در ایران نظام بانکی و بازار سرمایه توامان در تامین مالی موثر هستند، این در حالی است که بازار سرمایه کشور نقش پررنگ تری را برای این امر ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای اصل 44 قانون اساسی که آزاد سازی و حضور بخش خصوصی در اقتصاد را به همراه داشت منجر به ورود بخش خصوصی به سود آوری و سرمایه گذاری شده است، افزود: هر چند که بحث واگذاری سهام از اهمیت ویژه ای در ذهن فعالان برخوردار است اما آزاد سازی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

صالح آبادی عنوان کرد: بر همین اساس، دولت اجازه سرمایه گذاری در برخی از بخشها نظیر فولاد و بسیاری از بخشها را ندارد و زمینه برای حضور بخش خصوصی در این بخشها فراهم شده است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار به تفاوتهای بازار پول وسرمایه اشاره و بیان کرد: بازار سرمایه با انتشاراوراق بهادار و بازار پول با سپرده ها تامین مالی انجام می شود اما بر اساس سیاستهای دولت، قرار است بازار سرمایه نقش کلیدی در این بخش داشته باشد.

وی با بیان اینکه زیر ساختهای مناسبی در بازار سرمایه در سالهای گذشته ایجاد شده، ضمن اینکه از فناوری های روز دنیا نیز در بازار ایجاد و نقد شوندگی نیز بهبود یافته است، گفت: حجم معاملات در سال 85 حدود پنج هزار و 600 میلیارد تومان بوده که این رقم در بورس و فرابورس به حدود30 هزار میلیارد تومان رسیده است.

صالح آبادی حجم معاملات روزانه بازار سرمایه را بیش از 100 میلیارد تومان عنوان کرد و با بیان اینکه این امر نشان دهنده سود آوری و ایجاد زمینه های مناسب برای تامین مالی است، افزود: در سال 89 بازار سرمایه کشور حدود 12 هزار میلیارد تومان در تامین مالی نقش داشته است.

وی گفت: بر همین اساس، 9 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش سرمایه، هزارو450 میلیارد تومان اوراق مشارکت و 30 میلیارد تومان اوراق اجاره منتشر شده است. همچنین در سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان عرضه های عمده انجام و هزار و 770 میلیارد تومان در فرا برس عرضه انجام شده است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه 7 هزار و 300 میلیارد تومان تامین مالی کوتاه مدت و 14 هزار میلیارد تومان در بازار فرا بورس تامین مالی انجام شده که این میزان باید به 40 هزار میلیارد تومان باید افزایش یابد، اظهار امیدواری کرد که در سال جاری شرکتها به جای تقسیم سودهای بالا اقدام به سرمایه گذاری کرده و به تولید و اشتغال توجه ویژه شود.

وی پیشنهاد کرد که برای بهبود سرمایه گذاریها مراحل افزایش سرمایه شرکتها کوتاه و از روشهای افزایش سرمایه دنیا بهره گیری شود، هر چند هزار و 450 میلیارد تومان در سال گذشته اوراق مشارکت منتشر شده اما اوراق اجاره نیز پشتوانه مناسبی برای دارایی ها است.

صالح آبادی گفت: در بخش مسکن نیز اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن برای تامین مالی این بخش منتشر شده، ضمن آنکه صندوقهای زمین و ساختمان تاسیس و اوراق رهنی نیز منتشر شده، همچنین قرار است اسناد خزانه اسلامی نیز به بازار بیاید.

وی با اشاره به فعالیت سه شرکت تامین سرمایه گفت: مجوز فعالیت دو شرکت صادر و امید است تا پایان سال جاری 7 تا 8 شرکت تامین سرمایه در کشور فعال شوند تا نقش مشاوره عرضه را ایفا کنند و امکان طراحی هر نوع ابزار مالی که از نظر شرعی مشکلی نداشته باشد در بازار سرمایه وجود دارد.