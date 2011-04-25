سرخپوشان زیر باران تمرین کردند/ غیبت سه بازیکن و روزنامه خواندن دایی

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که از ساعت 11 در مجموعه ورزشی درفشی‌فر برگزار شد، هادی نوروزی و غلامرضا رضایی حضور نداشتند ضمن اینکه جلال اکبری هم با 45 دقیقه تاخیر در محل برگزاری تمرین حاضر شد.

بازیکنانی که در دیدار روز یکشنبه پرسپولیس برابر نفت حضور داشتند پس از 30 دقیقه تمرینات سبک و ریکاوری ورزشگاه را ترک کردند و سایر بازیکنان زیر نظر میاچ برنامه‌های تاکتیکی را پیگیری کردند در این بین علی دایی پس از اینکه در ابتدای تمرین پنج دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد در کنار زمین نشست و به مدت 45 دقیقه روزنامه خواند. سرمربی پرسپولیس پس از آغاز بارش باران به رختکن رفت.

دروازه بان‌های پرسپولیس در 20 دقیقه نخست تمرین در کنار سایر بازیکنان حضور داشتند و سپس به مدت 25 دقیقه زیر نظر یحیوی تمرینات اختصاصی را انجام دادند. کمتر از 10 هوادار هم در ورزشگاه حضور داشتند و در سمت دیگر که محل عبور و مرور کادر فنی بازیکنان است لیدرهای تیم حاضر بودند.

در این تمرین حسین عبدی به تمرین اختصاصی و دویدن به دور زمین پرداخت و در اواخر تمرین هم تنها نظاره گر تلاش سرخپوشان بود. میاچ اداره کننده برنامه تاکتیکی امروز سرخپوشان بود که ابتدا حرکات سرعتی در بخش محدودی از زمین و سپس اجرای تمرینات تاکتیکی در دو سوم زمین را شامل می شد.

بارش باران در ابتدای تمرین اندک بود ولی با گذشت زمان بر شدت آن افزوده شد و در جریان این تمرین هم محمد نوری با دست بسته حضور داشت.