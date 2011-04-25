کوهستان الوند همدان در فهرست آثار ملی ثبت شد

اسدلله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در سال گذشته 19 اثر تاریخی استان همدان در فهرست آثار ملی قرار گرفت.

بیات افزود: کاروانسرهای پیغمبر و دکتر مطلب، تیمچه صادری و حمام ضرابی همدان مربوط به اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی و قلعه باشقورتاران کبودراهنگ مربوط به دوره ساسانی از جمله آثار به ثبت رسیده در این مدت است.

وی گفت: غار قلعه جوق فامنین متعلق به هزاره اول قبل از میلاد، 12 محوطه تاریخی شهرستان فامنین و تالاب آق گل ملایر و کوهستان الوند همدان نیز در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

بیات اظهار داشت: از تعداد آثار ثبت شده سال گذشته، 17 اثر تاریخی و دو اثر طبیعی است.

بیات با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان همدان در تلاش است تا تمامی آثار تاریخی و ارزشمند این استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برسد، اضافه کرد: تاکنون 835 اثر از مجموع هزار و 831 اثر و بنای تاریخی استان همدان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر 120 اثر با مستندات تاریخی مرتبط با آنها به منظور ثبت به سازمان میراث فرهنگی کشور معرفی شده است، گفت: در کنار احیای برخی از رشته های صنایع دستی فراموش شده همدان، مرمت و بازسازی آثار تاریخی و ابنیه قدیمی استان در دستور کار این سازمان قرار دارد.