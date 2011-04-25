سه میلیون نفر تحت پوشش شبکه آب شهری هستند

هاشم امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر تمام جمعیت شهر اصفهان تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب شهری قرار دارند، اظهار داشت: این در حالیست که 83 شهر استان با جمعیت معادل سه میلیون و 700 هزار نفر از مردم تحت پوشش شبکه آب قرار دارند.

وی افزود: درطول سال‌های گذشته تعداد 950 هزار انشعاب آب نصب شده که این انشعابات از دو هزار و 108 کیلومتر خط انتقال آب و 10 هزار و 416 کیلومتر خط توزیع آب تغذیه می کند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به اینکه سالانه 315 میلیون مترمکعب از ظرفیت تصفیه خانه های آب در مدار استان به بهره برداری می رسد، اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون 487 هزار انشعاب فاضلاب نصب شده به گونه ای که 62 درصد از جمعیت شهری استان معادل دو میلیون و 300 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب در مدار 147.6 میلیون مترمکعب است و 28 شهر استان دارای انشعاب فاضلاب هستند و طرح‌های فاضلاب در 24 شهر استان در حال اجراست.

امینی خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالغ بر سه هزار انشعاب آب و یک هزار و 632 انشعاب فاضلاب در سطح استان اصفهان نصب شده است.

وی با بیان اینکه جمع کل لوله گذاری آب در سال 89 در استان را 20 کیلومتر دانست و اظهار داشت: این لوله گذاریها شامل 13 کیلومتر لوله گذاری در بخش توسعه شبکه و 3.6 کیلومتر لوله گذاری آب در بخش اصلاح شبکه و نیز 67 صدم کیلومتر لوله گذاری آب در خط انتقال آب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: جمع کل لوله گذاری فاضلاب در سال 89 را 22.7 کیلومتر بوده که هشت دهم کیلومتر خط انتقال، 20.97 کیلومتر لوله گذاری اصلی و جمع آوری و نیز 99 کیلومتر لوله گذاری اصلاح شبکه فاضلاب شامل شده است.

وی تاکید کرد: در بخش لوله گذاری آب 26 درصد، در انشعابات آب واگذارشده 42 درصد و در بخش لوله گذاری فاضلاب 22 درصد بیش از بودجه پیش بینی شده در سال 89 فعالیت داشته ایم.