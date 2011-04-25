به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه همایش تخصصی فرصتهای تامین مالی برای ناشران پذیرفته شده در بورس تهران در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت بازار سکه کشور گفت: سیاست مد نظر برای کالاها و دارایی های قابل معامله در بازارهای داخلی و خارجی این است که قیمت کالاهای داخلی براساس نرخهای جهانی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عرضه سکه ها به بازار تا جایی که فاصله بین نرخ داخلی و جهانی به حداقل ممکن برسد، تصریح کرد: قیمت سکه در بازار داخلی نمی تواند در مدت چند ماه با قیمتهای بازار جهانی فاصله بگیرد.

وی با بیان اینکه با معاملات طلا قیمتها در بازار را می شکند، تصریح کرد: بانک مرکزی با توجه به ذخایر عظیمی که در اختیار دارد، عزم خود را برای شکستن قیمتها در بازار جزم کرده است.

حسینی نقطه مقابل این امر را تقاضای موجود در بازار عنوان و بیان کرد: برخی از افراد حرفه ای هستند و در عملیات سوداگری فعالیت می کنند، اما مردم عادی نباید تحت تاثیر هیجانات بازار قرار گیرند، زیرا شکست خواهند خورد.

وی سیاست دولت را حرکت قیمتها به سمت قیمتها در بازار جهانی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی در بازار سکه به صورت مقتدرانه حضور دارد و اگر لازم باشد میزان عرضه را افزایش خواهد داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته فاصله بین قیمت داخلی و بازارهای جهانی به حداقل رسیده است، افزود: شکستن حباب سکه به رفتار خریداران بستگی دارد و با اطلاع رسانی باید از رفتارهای سوداگرانه در بازار سکه جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه آنچه دولت می تواند انجام دهد، عرضه وسیع سکه ها است، تصریح کرد: مکانیزم حراج، قیمتها را تعدیل می‌کند، بانک مرکزی هم عرضه ها را تقویت می کند.

حسینی در خصوص مناسب بودن مکانیزم بازار سکه این سئوال را مطرح کرد که آیا یک دلال می تواند مدام سکه را گران تر از بازار بخرد و آن را نفروشد؟ اگر مکانیزم حراج مناسب نیست، با رئیس کل بانک مرکزی مذاکره خواهیم کرد تا این وضعیت اصلاح شود.