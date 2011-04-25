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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

از امروز/

برنامه های درسهایی از قرآن در سمنان ضبط می شود

برنامه های درسهایی از قرآن در سمنان ضبط می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از ضبط برنامه درس هایی از قرآن کریم ویژه ماه مبارک رمضان با حضور حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام غلام رضا زاهدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان افزود: مردم شهرستان سمنان از امروز اردیبهشت ماه به مدت یک هفته میزبان ویژه برنامه درس هایی از قرآن هستند.

وی اضافه کرد: برنامه درس هایی از قرآن کریم در 27 جلسه و با حضور 1500 نفر از اقشار مختلف مردم در محل سالن هلال احمر سمنان ضبط می شود.

زاهدی اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان اولین جلسه این برنامه را با دعوت از روحانیان و علما، هیات ها و تشکل های مذهبی، انجمن اسلامی و کانون های فرهنگی و تبلیغی مساجد و مدیران و فعالان قرآنی برگزار می کند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان خاطر نشان کرد: این برنامه ماه رمضان از شبکه سراسری، جام جم و سحر برای ایرانیان خارج از کشور پخش خواهد شد.

کد مطلب 1297106

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