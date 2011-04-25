برنامه های درسهایی از قرآن در سمنان ضبط می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام غلام رضا زاهدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان افزود: مردم شهرستان سمنان از امروز اردیبهشت ماه به مدت یک هفته میزبان ویژه برنامه درس هایی از قرآن هستند.

وی اضافه کرد: برنامه درس هایی از قرآن کریم در 27 جلسه و با حضور 1500 نفر از اقشار مختلف مردم در محل سالن هلال احمر سمنان ضبط می شود.

زاهدی اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان اولین جلسه این برنامه را با دعوت از روحانیان و علما، هیات ها و تشکل های مذهبی، انجمن اسلامی و کانون های فرهنگی و تبلیغی مساجد و مدیران و فعالان قرآنی برگزار می کند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان خاطر نشان کرد: این برنامه ماه رمضان از شبکه سراسری، جام جم و سحر برای ایرانیان خارج از کشور پخش خواهد شد.