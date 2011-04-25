جهان در زمینه اخلاق و رعایت حقوق بشر غرق در تاریکی است

به گزارش خبرنگار مهردر قم، آیت الله صافی گلپایگانی در پیامی به المپیاد قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تاکید کرده است: جهان معاصر اگرچه در صنعت و تکنیک رو به جلو و پیشرفت است اما در اخلاق و معنویات و رعایت حقوق و بینش و خودسازی غرق در کمبود‌ها و تاریکی‌هاست. مادی‌گرایی و الحاد‌پذیری حیات نسل معاصر را تهدید می‌نماید و تحیر و سرگردانی‌ها را روزافزون کرده است.



در ادامه آمده است: بلا و بلکه بلیّات این تمدن به ظاهر آراسته و در باطن بی‌محتوا، در مسلمانان نیز اثر کرده است و نسل جدید مسلمانان را هدف قرار داده است. دوری از هدایت‌های قرآن مجید در چنین شرایطی بسیار خطرناک است.



در بخش دیگری از این پیام با اشاره به اینکه شفای همه امراض روحی ما و همه بشریت، آشنایی با هدایت‌های قرآن مجید است که بشر را از تاریکی‌ها به نور و روشنایی و از سقوط در منجلاب‌های فساد، نجات می‌دهد آمده است: قرآن، نور مبین و حبل متین و عروة الوثقی و دستور رستگاری و خلاصی از اوهام و خرافات و هدایت به اندیشه‌های تابناک و معارف عالیه حقیقیه است. برای ترویج و دعوت قرآن، هیچ وسیله‌ای بهتر از خود قرآن و نشر هدایت‌های آن نیست. هرچه بیشتر با قرآن آشنا شویم و به سایهٔ قرآن پناه ببریم به مراتب بصیرت و آگاهی بیشتری نائل می‌شویم.



در ادامه آمده است: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله امت خود را با قرآن، از مهالک و سقوط در پرتگاه‌ها بیمه فرموده است که تا دنیا، ‌ دنیاست و جهان پایدار است هر زمان دیدید فتنه‌های گوناگون به شما روی آورده و جهات عقلانی و انسانی شما در خطر افتاده به قرآن بازگشت کنید که همه بلا‌ها و تاریکی‌ها مرتفع می‌شود و جامعه شما نو و جدید ‌می‌شود.



در ادامه آمده است: حقیر این حرکت بزرگ قرآنی را که در کشور با تأسیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم انجام شده و المپیاد قرآنی را بسیار امید‌بخش و موجب کمال رشد و شعور اسلامی و خدمت بزرگ به دنیا‌ی معاصر می‌دانم و به سهم خود از همه عزیزانی که افتخار این خدمت بسیار نورانی را دارند تشکر و تقدیر می‌کنم.