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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

بازدید هیئت رسانه ای عمان از آثار تاریخی اصفهان/ برنامه زیارت مشهد

بازدید هیئت رسانه ای عمان از آثار تاریخی اصفهان/ برنامه زیارت مشهد

وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در عمان با اشاره به سفر هیئت رسانه ای از این کشور به ایران گفت: این هیئت علاوه بر تهران، از اصفهان،مشهد و رامسر بازدید خواهند کرد.

حامد صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر،هیئت 6نفره خبرنگاران عمان به ایران سفر کرده اند و از برخی اماکن شامل منزل امام در جماران دیدن کردند که بسیار تحت تاثیر قرار گرفتند.

وی افزود: همچنین این هیئت از برخی اماکن دیدنی تهران همچون موزه ملی ایران،دربند،مجموعه سعدآباد ،کاخ موزه ملت و موزه عکس دیدن کردند.

صبوری ادامه داد: هیئت رسانه ای عمان همچنین در سفر به اصفهان از اماکن تاریخی این شهر نیز بازدید کردند.

این هیئت قرار است در سفر به مشهد مقدس مرقد امام رضا(ع) را زیارت کنند و علاوه بر این به رامسر و کلاردشت نیز عازم شوند.

بازدید از رسانه های داخلی نیز در برنامه سفر هیئت رسانه ای عمان قرار دارد.

این هیئت تا روز 13 اردیبهشت در ایران حضور دارند.

کد مطلب 1297109

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