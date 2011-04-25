کانون های مساجد مهریز به 42 مرکز افزایش یافت

سیدرضا آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به برنامه های این اداره برای توسعه کانون های فرهنگی هنری اظهار داشت: در سال جاری و تنها پس از گذشت یک ماه از سال جدید، سه کانون فرهنگی هنری در این شهرستان افتتاح شده است .

وی ادامه داد: با راه اندازی این سه کانون، تعداد کانون های فرهنگی هنری شهرستان مهریز به 42 مرکز افزایش یافته است .

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز همچنین از برگزاری نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی ویژه ایام فاطمیه در کانون فرهنگی هنری ذوالجناح این شهرستان خبر داد .

آقایی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در حاشیه مراسم روضه خوانی این کانون در ایام فاطمیه برپا شده است.