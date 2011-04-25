  1. استانها
  2. یزد
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

کانون های مساجد مهریز به 42 مرکز افزایش یافت

کانون های مساجد مهریز به 42 مرکز افزایش یافت

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز از افتتاح سه کانون فرهنگی هنری در سال جهاد اقتصادی در این شهرستان خبر داد.

سیدرضا آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به برنامه های این اداره برای توسعه کانون های فرهنگی هنری اظهار داشت: در سال جاری و تنها پس از گذشت یک ماه از سال جدید، سه کانون فرهنگی هنری در این شهرستان افتتاح شده است.

وی ادامه داد: با راه اندازی این سه کانون، تعداد کانون های فرهنگی هنری شهرستان مهریز به 42 مرکز افزایش یافته است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز همچنین از برگزاری نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی ویژه ایام فاطمیه در کانون فرهنگی هنری ذوالجناح این شهرستان خبر داد.

آقایی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در حاشیه مراسم روضه خوانی این کانون در ایام فاطمیه برپا شده است.

کد مطلب 1297110

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها