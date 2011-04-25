کمپین هزار امضای اندیشمندان مسلمان در حمایت از مردم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به دنبال کشتار وحشیانه مردم بحرین توسط نیروهای امنیتی این کشور و مزدوران برخی کشورهای عربی و واکنش مجامع بین‌المللی سراسر دنیا، بنیاد اندیشه اسلامی به پیشنهاد معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز وظیفه خود دانست که اقدامی جهت محکومیت این حرکت غیرانسانی و بی‌رحمانه انجام دهد. به همین منظور این مجموعه که 13 مجله بین‌المللی منتشر می‌کند و با اندیشمندان مسلمانان سراسر جهان در ارتباط است، کمپینی برای جمع‌آوری 1000 امضا از سوی متفکران، نویسندگان و فرهیختگان جهان اسلام با هدف متوقف کردن کشتار ددمنشانه مردم بی‌گناه بحرین طراحی کرده است.

این کمپین از طریق وب‌سایت بنیاد اندیشه اسلامی به نشانی www.itf.ir در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. از همه اندیشمندان مسلمان جهان و کسانی که دغدغه‌های انسانی را در هیاهوی دنیای مدرن فراموش نکرده‌اند، دعوت می‌شود با شرکت در این کمپین، گامی بلند در دفاع از حقوق بر حق مردم آزادی‌خواه بحرین و انقلابیون سراسر دنیا بردارند.

در این کمپین آمده است: همانطور که مستحضرید نقض حقوق بشر توسط هر فرد و گروهی که صورت گیرد محکوم است، زیرا که علاوه بر سلب حقوق و آسایش انسانها ، به بی مبالاتی نسبت به اجرا و احترام به این حقوق منجر می گردد.از طرفی سکوت و بی اعتنایی در برابر نقض این حقوق باعث سرافکندگی در پیشگاه خداوند، ملتها و تاریخ بشر خواهد شد.کشتار وحشیانه شهروندان و غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان بی دفاع کشورهایی نظیر بحرین، لیبی و یمن ناقض حق اولیه حیات، حق تعیین سرنوشت و حق آزادی بیان است که از جمله اساسی ترین حقوق ابناء بشر می باشند و در عرف ها و معاهدات بین المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنفوانسیونهای بین المللی مورد تاکید قرار گرفته اند.

آن چه امروزه در این کشورها در حال وقوع است بوضوح مصداق بارز نقض حقوق انسانهاست که عناوین مجرمانه آن را می توان در موارد مختلف کنوانسیونهای چهارگانه ژنو جستجو نمود.از این رو بنیاد اندیشه اسلامی طرحی را برای تشکیل یک کمپین امضای هزار نفر از اندیشمندان مسلمان در رابطه با کشتار مردم بیگناه و مظلوم بحرین و یمن توسط دیکتاتورها طراحی کرده است .همگی سعی کنیم در این امر مشارکت نمائیم و این موضوع را منتشر کرده و به اطلاع دوستانمان برسانیم. با امضاء این عریضه ، اعتراض خود را به کشتار مردم بی گناه بحرین اعلام می دارم.

آدرس بخش فارسی http://www.itf.org.ir/persian/petition.aspxیpeid=1

آدرس بخش عربی http://www.itf.org.ir/persian/petition.aspxیpeid=2

آدرس بخش انگلیسی http://www.itf.org.ir/persian/petition.aspxیpeid=3