انتقاد امام جمعه گرگان از ورود بی رویه محصولات کشاورزی چینی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر دوشنبه در چهل و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گلستان اضافه کرد: این اجناس بسیار ارزان تر از اجناس داخلی است و من در این شرایط در واقع احساس جنگ می کنم و اگر عمیق تر نگاه کنیم، متوجه می شویم در این جنگ ما به نفع کشور چین کار کرده ایم، زیرا با خرید این اجناس، کارگران و کارخانه های آن کشور را سرپا نگه داشته ایم و به اقتصاد آنان کمک کرده ایم.



وی اضافه کرد: همین امر باعث شده تا سرمایه گذار به ایران نیاید و در واقع یک جنگ مهم و بی سر و صدا برپا شود.

وی با بیان این که ورود این کالاها به کشور، در واقع به تولید، اشتغال و اقتصاد کشور ما ضربه می زند، گفت: از دیدگاه من این مسئله مصداق جنگ نرم است و به همین دلیل تعبیر رهبری از جهاد، بار معنائی بسیاری دارد و ما نیز باید در این زمینه با تمام قوا وارد شویم.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: ایران بهترین و با ارزش ترین منابع و مخازن ثروت را دارد و در این زمینه باید سطح بهره وری از منابع ملی را افزایش دهیم و به تعبیر مقام معظم رهبری باید اقتصاد خود را از نفت جدا کنیم و از همه منابع با کمترین استفاده بیشترین سود را ببریم.

وی اظهارداشت: همچنین برای آن که بازارهای جهانی را به دست بگیریم، ضمن شناسائی موقعیت بازار با استفاده از کارشناسان و متخصصان، باید تولید را بالا ببریم واگر به منابع و تولید اهمیت دهیم، به تحقق شعار جهاد اقتصادی کمک کرده ایم.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به نامگذاری سال 1390 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: جهاد برای جامعه ما در همه زمینه ها لازم است که نمونه بارز آن تلاش درمیدان علم و دانش است، زیرا هرگاه کشور ما خواست در بخش علم پیشرفت کند، جلوی ما را گرفتند و جوسازی کردند، اما کشور به راه خود با مبارزه و جهاد ادامه داد و باید این راه ادامه داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: یکی از میادین مهم جهاد، میدان اقتصاد است، امروز در دنیایی زندگی می کنیم که دیگر کشورها بر سر هم داد و بیداد نمی کنند و در مسائل اقتصادی طوری طراحی و برنامه ریزی می کنند که بتوانند در بازارهای دنیا، برای خود صاحب حرف باشند و بر کشورهای دیگر از این طریق، پیروز شوند.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در دین و آیین ما شخصیت ها و مفاخر زیادی در همه زمینه ها وجود داشتندو نیز شخصیت های علمی بزرگی پرورش یافته اند که این مساله نشان می دهد، بحث مفاخر و مشاهیر علمی در ایران ریشه در آئین و مذهب دارد.

به گفته وی، در ایران از این مفاخر کم نبودند، اما به مرور زمان به علت برخی شرایط، این تعداد بسیار محدود شدند، در صورتی که امروز در اروپا و غرب به تعداد مفاخر آنان در هر زمینه ای افزوده می شود.

امام جمعه گرگان همچنین با اشاره به فعالیت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور تصریح کرد: یکی از آثار و برکات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، باز شدن فضا برای پرورش نخبگان و استعدادهای کشور و در مجموع مشاهیر و مفاخر است.

وی ادامه داد: دراین عصر و زمان به این شکل کار کردن، کار بسیار بزرگی است که می تواند کشور را به درجات عالیه در سطوح جهانی برساند.

آیت الله نورمفیدی در ادامه در خصوص تلقی جامعه از امامت گفت: تلقی عامه جامعه از امامت، کاربری درست و موثری نیست و ما باید به عنوان ادامه دهندگان راه انبیاء آنچه که قرآن از مساله رهبری و امامت تبیین نموده را عملیاتی نمائیم و پیامبر (ص) را به عنوان یک الگو و اسوه در زندگی خود قرار دهیم.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: متاسفانه در جامعه ما این برداشت جا نیفتاده و در این خصوص تبیین امامت و رهبری از دیدگاه قرآن را باید به خوبی انجام دهیم.

وی در ادامه به بخشی از زندگی حضرت زهرا (ع) اشاره کرد و گفت: ما نیز اگر نمی توانیم، در طول یک روز، برای جامعه دعا کنیم، می توانیم تا 50 درصد شیوه و روش زندگی آن معصوم را در زندگی خود اجرا کنیم که در این صورت می توانیم به اهداف و برنامه های خود در سال جهاد اقتصادی دست یابیم.