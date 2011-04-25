مصرف گاز در خراسان شمالی10 درصد کاهش یافت

حسین تقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: علی رغم افزایش شمار مشترکین مصرف گاز استان، همچنین کاهش محسوس دمای هوا که دو فاکتور مهم در افزایش مصرف گاز هستند، طی سه ماه گذشته، مصرف گاز مشترکین به کاهش 10 درصدی می رسد.

وی با تاکید اصلاح و مدیریت مصرف انرژی گاز گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال 93 این کاهش مصرف به 20 درصد برسد.

وی اذعان داشت: برای رسیدن به این مهم، آموزش، فرهنگ سازی و اجرای کامل قانون 19 ساختمان در زمینه زیر ساخت پنجره های دو جداره، عایق کاری ساختمان باید تقویت شود.

وی تصریح کرد: استفاده از پنجره دو جداره، عایق کاری سقف و کف ساختمان، استفاده از پکیج و کنترل کننده های اتومات بر سیستم بخاری و پوشش عایق بر روی مشعلها باید جایگزین فرهنگ مصرف انرژی گاز در بخش مصارف خانگی و تجاری باشد.

تقی نژاد در ادامه با اشاره به این که آنالیز مصرف گاز در بخش صنعت و کشاورزی استان به پایان نرسیده است، تاکید کرد: انرژی گاز موتور محرکه تولید است، که این انرژی باید در این زمینه استفاده شود.

وی به نرخ جدید بهای گاز برای هفت ماه گرم سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: بهای گاز از 15 فروردین ماه تا 15 آبان ماه با نرخ نامه جدیدی محاسبه می شود که باید به استان ابلاغ شود.