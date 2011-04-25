قیمت جدید نان در بوشهر اعلام شد

سید حسین حسینی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: قیمت جدید نان براساس گندم کیلویی 360 تومان یعنی قیمت خرید تضمینی این محصول تعیین شده است.

وی در خصوص قیمتهای جدید دیگر نانهای استان گفت: سنگک ماشینی 400 تومان، سنگک تنوری 475 تومان، تافتون تنوری 180 تومان ، تافتون حرارت غیرمستقیم 200 تومان، بربری 300 تومان، لواش تر 100 تومان، لواش غلطکی هر کیلو 640 تومان، لواش خشک 850 تومان و ریزشی 550 تومان است.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر یادآور شد: باتوجه به افزایش قیمت نان ، یارانه نانی که اول اردیبهشت به حساب سرپرستهای خانوار واریز شد به ازای هر نفر هزار تومان افزایش پیدا کرد و پنج هزار تومان شد .