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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

در گفتگو با مهر/

قیمت جدید نان در بوشهر اعلام شد

قیمت جدید نان در بوشهر اعلام شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: قیمت نان از امروز تغییر کرد و قیمت نان تافتون معمولی که بیشترین مصرف را در استان دارد از 90 تومان به 110 تومان رسید.

سید حسین حسینی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: قیمت جدید نان براساس گندم کیلویی 360 تومان یعنی قیمت خرید تضمینی این محصول تعیین شده است.

وی در خصوص قیمتهای جدید دیگر نانهای استان گفت: سنگک ماشینی 400 تومان، سنگک تنوری 475 تومان، تافتون تنوری 180 تومان ، تافتون حرارت غیرمستقیم 200 تومان، بربری 300 تومان، لواش تر 100 تومان، لواش غلطکی هر کیلو 640 تومان، لواش خشک 850 تومان و ریزشی 550 تومان است.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر یادآور شد: باتوجه به افزایش قیمت نان ، یارانه نانی که اول اردیبهشت به حساب سرپرستهای خانوار واریز شد به ازای هر نفر هزار تومان افزایش پیدا کرد و پنج هزار تومان شد.

حسینی محمدی افزود: از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تاکنون سرانه مصرف آرد از 10 کیلوگرم در ماه به 7.2 کیلوگرم رسیده است.

کد مطلب 1297125

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