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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

47 پزشک در شورای وظیفه عمومی استان سمنان عضویت دارند

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان گفت:47 پزشک در پنج شورای وظیفه عمومی استان سمنان عضویت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ عباسعلی ترحمیان صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی پزشکان عضو شورای پزشکی معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان گفت: وضعیت جسمانی 2 هزار و 290 نفر از مشمولان در شورای پزشکی وظیفه عمومی استان در سال گذشته بررسی شد.

وی افزود: از این تعداد 738 مشمول معاف، 58 نفر معاف موقت، 372 نفر معاف رزم و 645 نفر نیز به بیمارستان و مراکز تخصصی درمانی معرفی شدند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان اضافه کرد: در سال گذشته، 173 جلسه شورای پزشکی وظیفه عمومی در استان سمنان برگزار شد.

به گفته وی، رفع ابهامات موجود در بهره‌برداری از برخی مواد آئین‌ نامه پزشکی وظیفه عمومی و جلوگیری از تفاسیر مختلف، احصای کاستی‌های آئین ‌نامه حاضر‌، انعکاس بیماری‌هایی که خدمت سربازی را با مشکل مواجه می‌کند اما در آیین‌نامه در طیف معافیت قرار ندارد از جمله مهم‌ترین اهداف این کارگاه یک روزه است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان همچنین اتخاذ روش یکسال در معاینه و اخذ مدرک پزشکی مسئولان را در دیگر اهداف کارگاه آموزشی اعضای شورای پزشکی وظیفه عمومی استان عنوان کرد.

کد مطلب 1297127

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