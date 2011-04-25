آمادگی ایران برای ترانزیت نفت و گاز به خلیج فارس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عشق آباد، علی اکبر صالحی امروز دوشنبه در اجلاس 5 جانبه حمل و نقل که در عشق آبادی در حال برگزاری است، با بیان اینکه اطمینان دارم امضای موافقتنامه 5 جانبه حمل و نقل ترانزیت بین کشورهای ایران، ترکمنستان، عمان، ازبکستان و قطر ثمرات مطلوب و سازنده ای را برای ملتهای منطقه به همراه خواهد داشت، گفت: امضای این سند همکاری، فرصتهای مفید و موثری را در مسیر راه اندازی خدمات حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی بین این 5 کشور عضو قرار خواهد داد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ایران همواره در طول تاریخ مناسبات موثر و سودمندی را در حوزه تجارت و ترانزیت کالا داشته است، تصریح کرد: قطعا احیای این مناسبات نقش اساسی و مهمی را در جهت تحکیم همکاریهای اقتصادی منطقه ای ایفا خواهد کرد.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه حوزه دریایی عمان و خلیج فارس دارای سابقه بیش از صدها سال تجارت و دریانوردی بوده و در شرایط فعلی نیز از ظرفیتهای مناسبی در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری برخوردار است، اظهار داشت: امضای این سند همکاری منجر به تسهیل و توسعه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا در این مسیر استراتژیک خواهد شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اعلام اینکه کشورهای منطقه آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان و ازبکستان نقش کلیدی در توسعه اقتصادی منطقه برعهده دارند، تاکید کرد: در حال حاضر این کشورها یکی از مهمترین تولید کنندگان مهم مواد معدنی، نفت خام و گاز طبیعی در سطح منطقه و جهان هستند که این موضوع بر اهمیت و موقعیت ترانزیتی این مسیر جدید بیش از گذشته افزوده است.

وی افزود: از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر در حوزه خلیج فارس در کنار اراده و عزم دولتهای آنها برای توسعه و تحکیم همکاریهای منطقه ای بستر مورد نیاز را برای تسهیل ترانزیت کالاهای تولیدی، صنعتی و انرژی کشورهای همسایه فراهم کرده است.

صالحی با اشاره به موقعیت مناسب و مهم جغرافیایی عمان و بنادر این کشور همچون دروازه جنوبی دریای عمان و اقیانوس هند، اظهارداشت: این کشور شرایط مناسبی برای بهره برداری از مسیرهای ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به بازارهای منطقه و کشورهای فرامنطقه ای آن فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در این میان، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری ترانزیتی، تمهیدات لازم را برای ترانزیت کالا در مسیری بسیار کوتاه، امن و اقتصادی فراهم کرده است و آمادگی دارد همکاریهای چند جانبه منطقه ای را با راه اندازی این کریدور ترانزیتی در مسیر شمال به جنوب، خلیج فارس و آسیای میانه اجرایی کند.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه در همین چارچوب در مسیر توسعه زیر ساختهای ترانزیت ریلی به آسیای میانه زمینه های ساخت کریدور ریلی چابهار را فراهم کرده است، تصریح کرد: به زودی ساخت پروژه عظیم یکهزار و 600 کیلومتری راه‌آهن آغاز می شود ضمن آنکه در سال 2010 میلادی شرایط ترانزیت بیش از 10 میلیون تن کالا از مسیر ایران به کشورهای همسایه فراهم شده است.

وزیر امور خارجه در پایان با اعلام اینکه ایران بر این اعتقاد است که امروزه باید از پتانسیلهای موجود در هر یک از کشورها برای توسعه همکاریهای منطقه ای استفاده شود خاطر نشان کرد: در همین چارچوب نقش محوری ترانزیت جایگاه تعیین کننده ای را در فرایند توسعه اقتصادی منطقه و به ویژه 5 کشور عضو این موافقتنامه فراهم خواهد کرد.