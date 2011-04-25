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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

نرم‌افزار مدیریت هوشمند گفتمانهای دینی تولید می‌شود

نرم‌افزار مدیریت هوشمند گفتمانهای دینی تولید می‌شود

دبیر گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی از تولید نرم‌افزار مدیریت هوشمند گفتمان‌ دینی با تعامل و همکاری استانهای کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مزروعی با اعلام این خبر افزود: این نرم افزار با هدف جمع‌آوری، ذخیره‌ سازی و پردازش اطلاعات و همچنین ارائه به موقع و در دسترس قرار دادن اطلاعات در راستای ساماندهی تمامی اطلاعات مرتبط با حوزه تخصصی و برنامه‌های جاری گفتمان دینی در حال تولید است تا در نسخه‌های مختلف مورد استفاده کاربران قرار گیرد.

وی، تعریف و عملکرد کاربران برنامه، تعیین سطح دسترسی، تعریف گروه مربوط به گفتمانها و اساتید، طبقه‌بندی اطلاعات و تعاریفی شامل استاد، گفتمان، تبلیغات و نشریه را از جمله امکانات این نرم‌افزار دانست.

مزروعی یادآور شد: گزارش سالانه 6 ماهه و دوره‌ای گفتمانها، گزارش عملکردی، دفتر‌چه اساتید، نشریه و تبلیغات و همچنین سیستم پشتیبانی آنلاین، سیستم ارتباط با بستر اینترنتی(وب سایت) از دیگر قابلیتهای این برنامه است که در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1297136

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