به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مزروعی با اعلام این خبر افزود: این نرم افزار با هدف جمع‌آوری، ذخیره‌ سازی و پردازش اطلاعات و همچنین ارائه به موقع و در دسترس قرار دادن اطلاعات در راستای ساماندهی تمامی اطلاعات مرتبط با حوزه تخصصی و برنامه‌های جاری گفتمان دینی در حال تولید است تا در نسخه‌های مختلف مورد استفاده کاربران قرار گیرد.

وی، تعریف و عملکرد کاربران برنامه، تعیین سطح دسترسی، تعریف گروه مربوط به گفتمانها و اساتید، طبقه‌بندی اطلاعات و تعاریفی شامل استاد، گفتمان، تبلیغات و نشریه را از جمله امکانات این نرم‌افزار دانست.

مزروعی یادآور شد: گزارش سالانه 6 ماهه و دوره‌ای گفتمانها، گزارش عملکردی، دفتر‌چه اساتید، نشریه و تبلیغات و همچنین سیستم پشتیبانی آنلاین، سیستم ارتباط با بستر اینترنتی(وب سایت) از دیگر قابلیتهای این برنامه است که در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.