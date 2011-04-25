تولید و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی سبب توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار مدیران دستگاه های جامعه کار و تولید با امام جمعه بیرجند، اظهار داشت: در راستای توسعه اقتصادی باید به تولید و مولفه های آن نظیر هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به سمت رونق بخش های صنعت، کشاوزی و خدمات، مدیریت مصرف و به کارگیری این سرمایه ها در زمینه ایجاد اشتغال پایدار توجه ویژه ای کرد.

وی با بیان اینکه افراد و کارگران نباید تنها برای رفع تکلیف و در ساعات قانونی و معمولی کار کنند، اضافه کرد: تلاش به آن معنا است که باید بدون در نظر گرفتن ساعت کاری برای ارتقا و تعالی خود و کشور گام برداشت.

محمدی با بیان اینکه پنجم تا 11 اردیبهشت ماه هفته جهانی کار و کارگر است، تصریح کرد: نامگذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به نام جهاد اقتصادی حکایت از اهمیت تلاش در عرصه رشد، آبادانی و توسعه ایران اسلامی دارد.

به گفته وی مجموعه کار و امور اجتماعی استان امسال با حرکتی جهادگونه در راستای توسعه اشتغال به ویژه در بخش مشاغل خانگی و حفظ و صیانت از نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه کاری تلاش می کند.

وی با اشاره به اینکه توسعه اشتغال بدون توجه همه بخش ها و دستگاه های اجرایی به این امر میسر نمی شود، بیان داشت: جهاد یک کلمه بسیار مقدس است که جنگ اقتصادی جنگی نرم بوده و باید با جهد و تلاش نقشه های شوم استکبار را به زانو درآورد.

محمدی با بیان اینکه خیزش و بیداری اسلامی در منطقه نیازمند الگویی اسلامی است، بیان داشت: کشور ایران صادرکننده انقلاب به سایر ملل و الگویی برای خیزش های اخیر بوده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: ایران اسلامی از نظر اقتصاد، کار و تولید نیز الگویی مناسب از اقتصاد اسلامی برای سایر کشورهای جهان به شمار می رود.