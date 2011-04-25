به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست امیر حسین یزدان‌بد نویسنده و منتقد به بررسی مجموعه داستان "کاغذهای سوخته" می‌پردازد و همچنین سعید سبزیان مترجم و منتقد "دو کام حبس" را مورد بررسی قرار خواهد داد.

"کاغذ‌های سوخته" نخستین مجموعه داستان الاهه دهنوی است که پیش از این به عنوان مترجم، کتابهایی در حوزه‌ رمان و نقد ادبی منتشر کرده است. این مجموعه داستان فروردین امسال توسط نشر مروارید به بازار کتاب عرضه شد.

"دو کام حبس" نیز شامل شش داستان از منصوری است که سال پیش توسط نشر چشمه منتشر شد.

علاقه مندان برای شرکت در این جلسه می‌توانند ساعت 17 به نشانی میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از تقاطع فلسطین، خیابان کبکانیان، کوچه فرگاه، پلاک 3، موسسه راهبرد پیمایش مراجعه کنند.

