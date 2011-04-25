تاسیس نمایندگی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در یزد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدمسعود عظیمی صبح دوشنبه در دیدار با نماینده مردم ابرکوه، بافق، خاتم، بهاباد و مهریز در مجلس شورای اسلامی بر عزم همه جانبه این شرکت در خدمت رسانی به بخش صنعت در سال جهاد اقتصادی خبر داد.

وی با تشریح اهم برنامه ها و اقدامات انجام شده در حوزه های عمرانی و زیربنایی، توسعه صنایع کوچک، کارآفرینی و اشتغال و مصوبات سفر دولت از کمبود منابع آبی به عنوان مهمترین چالش فراروی بخش صنعت استان یزد یاد کرد.

عظیمی، توجه مجلس و دولت به تقویت بنیه مالی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را اقدامی ضروری و اثربخش در جهت رشد سرمایه گذاری و تولید در سطح کشور برشمرد و از نمایندگان مجلس خواستار تحقق این مهم شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش های مجموعه شرکت شهرک های صنعتی استان یزد در امر خدمت رسانی به بخش صنعت، از آمادگی مجلس برای حمایت از این بخش خبر داد.

کاظم فرهمند همچنین با اعلام حمایت از تقویت و ارتقای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، خواستار ایجاد نمایندگی این صندوق در استان یزد شد.