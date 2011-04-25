هزاران ژاپنی در مخالفت با انرژی هسته ای تظاهرات کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ژاپن (کیودو) ، شرکت کنندگان در تظاهرات روز یکشنبه که بیشتر آنها جوانان و خانواده ها بودند با حمل پلاکاردهایی با مضمون "خداحافظ انرژی هسته ای" خواستار انتخاب سوختی جایگزین برای این منبع انرژی شدند.

بر اساس این گزارش، با وجود منابع بسیار کم سوخت ژاپن و وابستگی این کشور به خاورمیانه برای تامین نیازهای سوختی امروز بحث کنارگذاشتن انرژی هسته ای در محافل سیاسی ژاپن به یکی از موضوعات اصلی تبدیل شده است .

تا قبل از وقوع زلزله و سونامی ژاپن در ماه گذشته میلادی 30 درصد از برق مورد نیاز این کشور توسط نیروگاه های هسته ای آن تولید می شد .