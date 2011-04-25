فراکسیون پیشگیری از جرم در مجلس تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین شعبانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگره پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان گفت: پیشنهاد تشکیل فراکسیون پیشگیری از وقوع جرم در مجلس به منظور کمک و پیگیری‌ نمایندگان برای تدوین قوانین آموزش رفتارهای مناسب به جامعه برای پیشگیری از وقوع جرم ارائه شده است.

وی افزود: در این نامه، اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم و حوزه‌های آسیب‌پذیر استان شرح داده شده است تا نمایندگان به ضرورت تشکیل این فراکسیون اشراف کامل پیدا کنند.

وی در ادامه افزود: در بخش دیگری از این نامه بر آمادگی دادگستری استان برای ارائه نظرات کارشناسی در تدوین، تغییر یا اصلاح قوانین در راستای پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده است.

شعبانی تصریح کرد: همت لازم در دستگاه قضایی برای ورود جدی به حوزه پیشگیری از وقوع جرم شکل گرفته است و باید نمایندگان مجلس نیز به عنوان قانونگذار، نگاهی ویژه‌ به موضوع جرم و ضرورت پیشگیری از وقوع آن داشته باشند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه پیشنهاد به آموزش و پرورش استان برای برگزاری جشن قانون‌پذیری همزمان با جشن تکلیف دانش آموزان خبر داد و گفت: رسیدن به سن تکلیف، انجام اعمال عبادی و قوانین جزایی را همزمان بر فرد واجب می‌کند که این امر ضرورت آموزش قوانین به دانش‌آموزان را در مدارس بیش از پیش مشخص می کند.



به گفته شعبانی، باید با کمک آموزش و پرورش به عنوان نهاد مهم پرورشی، دانش آموزان را به رعایت قوانین ترغیب کرد.