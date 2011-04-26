فیلم سازان از سطحی نگری و شعارزدگی در مورد واقعه عاشورا بپرهیزند

عبدلله اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: فیلم سازی می تواند در مورد عاشورا اثری موفق و تاثیرگذار خلق کند که با تعمق در این موضوع و با نگاهی خلاقانه، دست به آفرینش یک اثر عاشورایی بزند.

این تهیه کننده سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه فروش بالای یک فیلم در اکران عمومی به معنای ماندگاری آن اثر در ذهن مخاطب نیست، اظهار داشت: فیلم های دینی ممکن است در اکران، فروش بالایی نداشته باشند، اما اگر هنرمندانه تهیه شده باشند، بعدها با مخاطب ارتباط عمیقی برقرار می کند، چنان که فیلم سینمایی روز واقعه در نمایش عمومی اش فروش بالایی نداشت اما بعدها تبدیل به یک اثر ماندگار عاشورایی شد.

اسفندیاری افزود: پرداخت مستقیم واقعه عاشورا دشواری ها و محدودیت هایی دارد که هر فیلم سازی به راحتی از پس آن بر نمی آید، علاوه بر آن، پرداخت غیر مستقیم این مزیت را دارد که به کارگردانان متعددی فرصت می دهد با نگرش های متنوع به سراغ این واقعه بزرگ و تاریخ ساز بروند و از زاویه نگاه خود به این موضوع بپردازند.

تهیه کننده فیلم عاشورایی "دخیل" سریال مختارنامه و فیلم سینمایی روز واقعه را آثار تصویری مطلوب و آبرومند درباره عاشورا در کشور ما معرفی و خاطر نشان کرد: این آثار غیر مستقیم و در حاشیه به واقعه کربلا پرداخته اند و توانسته اند مخاطب را نیز با خود همراه کنند که این تجربه های موفق نشان می دهد پرداخت غیر مستقیم به واقعه بزرگ عاشورا به دلیل محدودیت های کم تری که دارد، مناسب تر است.

وی افزود: با وجود این که نشان دادن چهره شخصیت های دینی مانند حضرت اباالفضل (ع) به لحاظ شرعی بلامانع است و منع فقهی ندارد اما به لحاظ هنری بهتر است چهره آن حضرت طوری به تصویر کشیده شود که کاملا واضح و مستقیم نباشد تا خللی به ذهنیت مثبت مردم ما از ایشان وارد نشود.

این منتقد سینما ادامه داد: در فیلم های مشهور تاریخ ادیان جهان مثل "ده فرمان" چهره حضرت موسی (ع) و در سینمای خودمان در فیلم "روز واقعه" که توسط شهرام اسدی درباره عاشورا ساخته شد، چهره حضرت زینب (س) دقیق و مستقیم نمایش داده نشد و فقط عظمت این شخصیت ها با تکنیک های ویژه سینمایی به تصویر کشیده شد.

بازیگر فیلم "روز واقعه" تصریح کرد: البته این مستقیم نشان ندادن چهره شخصیت های دینی به معنای آن نیست که چهره آنها نورانی نمایش داده شود، چون این سبک نمایشی در مورد چهره معصومین در سینما و تلویزیون ما تبدیل به کلیشه شده که مخاطبان هم چندان با آن ارتباط برقرار نمی کنند.

اسفندیاری برگزاری سوگواره لحظه های عاشورایی در مشهد را تحسین کرد و گفت: جای چنین رویداد هنری در مورد عاشورا در کشور ما خالی بود که این سوگواره این خلا را پر کرد و سومین سوگواره لحظه های عاشورایی در مشهد به دلیل نگاه تخصصی هنری نسبت به عاشورا، جایگاهی ویژه و والا و البته مقدس در بین رویداهای هنری کشور ما دارد.

سومین سوگواره لحظه های عاشورایی در رشته های عکس، فیلم و فیلم نامه، خرداد ماه سال جاری در مشهد، برگزار می شود.