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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

فرماندهان سپاه ایلام با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: جمعی از فرماندهان تیپ امیرالمومنین استان به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام،  نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام صبح دوشنبه در این دیدار با اشاره به نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس و پس از آن گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تقویت بصیرت دینی و سیاسی و آگاهی بخشی به نسل جوان جامعه نقش اساسی دارد.

حجت الاسلام لطفی با اشاره به نامگذاری امسال بنام سال جهاد اقتصادی نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در سازندگی مهم توصیف کرد و افزود: این نهاد با نوآوری بیش از پیش در تحقق منویات مقام معظم رهبری و آبادانی کشور تلاش کند.

در این دیدار سرهنگ کریمی فرمانده تیپ امیرالمومنین گزارشی از برنامه های تیپ امیرالمومنین (ع) ارائه کرد.

کد مطلب 1297148

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