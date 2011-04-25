برای ترانزیت انرژی از مسیر ایران آمادگی داریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عشق آباد، علی اکبر صالحی صبح امروز در دیدار با قربانقلی بردی محمد اف رئیس جمهور ترکمنستان با ابلاغ سلام دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران به طرف ترکمنستانی، گفت: اراده نظام جمهوری اسلامی ایران و به ویژه دکتر احمدی نژاد برای همکاری های بدون قید و شرط و همه جانبه با ترکمنستان به ویژه در بحث انتقال انرژی آماده همکاری و مشارکت است.

وی با اشاره به تلاشها و توانمندیهای دو کشور برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از آمادگی ایران برای افزایش این تلاشها به منظور ریشه کن کردن معضلات به ویژه قاچاق بین دو کشور خبر داد و افزود: زمینه برای توسعه و گسترش همکاریهای دو کشور در حوزه فرهنگی به ویژه در زمینه علوم و امور آموزشی فراهم است.

این عضو کابینه دولت با اشاره به پیشرفت و توسعه مطلوب اقتصادی ترکمنستان در سالهای اخیر، تاکید کرد: این تحولات چشمگیر بوده و به ویژه در زمینه شهرسازی و خدمات شهری دولت ترکمنستان برنامه ریزی های دقیقی انجام داده است.

قربانقلی بردی محمد اف رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این دیدار خواستار ابلاغ سلام گرم خود به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران شد.

رئیس کابینه دولت ترکمنستان تاکید کرد: رابطه ویژه دوستی و علاقه مندی با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران را دارم و از توجه ویژه ایشان به ترکمنستان تقدیر و تشکر می کنم.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به ایران و بازدید از امکانات و توانمندیهای کشورمان در عرصه های مختلف اقتصادی به ویژه صنعتی، تصریح کرد: ایران یک کشور کاملا پیشرفته بوده و ملت ایران با تلاشها و زحمات خود به این افتخار رسیده اند.

محمد اف با اشاره به مناسبات گسترده دو کشور، تاکید کرد: وزارتخانه های امور خارجه دو کشور باید مذاکرات و رایزنی های خود را در زمینه های لازم بیش از گذشته توسعه دهند و باید هر گونه موانع احتمالی برای توسعه همکاریهای اقتصادی و سیاسی دو کشور مرتفع شود.

رئیس جمهور ترکمنستان با استقبال از گسترش فعالیتهای فرهنگی، علمی و آموزشی دو کشور خواستار بهره مندی از دانش و فناوری نانو ایران شد و ادامه داد: ایران و ترکمنستان باید در حوزه دریای خزر با اعزام کارشناسانی همکاریهای خود را در این بخش نیز گسترش دهند.

این عضو کابینه دولت ترکمنستان بر استفاده همه کشورها از فناوری هسته ای و بدون هیچ گونه تبعیضی حمایت کرد.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران و قربانقلی بردی محمد اف رئیس جمهور ترکممنستان در این دیدار به تفصیل در خصوص مسائل دوجانبه در ابعاد سیاسی اقتصادی، فرهنگی، علمی و آموزشی و به ویژه موضوع حمل و نقل و ترانزیت به ویژه ترانزیت انرژیهای مختلف و مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفتگو و تبادل نظر کردند.