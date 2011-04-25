کامبوج اتهامات تایلند درباره حوادث اخیر را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا ، وزارت امور خارجه کامبوج پس از دریافت بیانیه ای از طرف تایلند مبنی بر آتش گشایی دوباره نیروهای کامبوج ، طی بیانیه ای با دروغ و بی اساس خواندن این ادعا مقامات تایلند را متهم به گمراه کردن و بازی با افکار عمومی متهم کرد .

در این بیانیه امده است نیروهای نظامی تایلند روز یکشنبه نقاط مختلفی از استان اودار مینچی را مورد حملات سنگین توپخانه ای قرار دادند و با تلاش برای پیشروی سعی کردند مناطقی را به تصرف خود در آورند.

بر اساس این گزارش، 6 سرباز کامبوجی کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند و از سوی دیگر 4 سرباز تایلندی کشته و 17 نفر زخمی شدند.

تایلند و کامبوج سالهاست بر سر مالکیت مناطقی در مرز مشترک دو کشور از جمله معبد هزار ساله پری ویهار با یکدیگر اختلاف دارند .