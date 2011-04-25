اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرمربی تیم هندبال دانشگاه صنعتی ارومیه پس از دیدار دو تیم شهرداری زرند کرمان و دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: بازیکنان ما با همت، غیرت در مقابل تیم شهرداری زرند کرمان بازی و یک امتیاز با ارزش را در خانه حریف به دست آوردند.

نادر وهابی با بیان اینکه بازی خوبی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم و بازیکنان جوان و بومی ما نمایش خوبی در زمین داشتند، افزود: اگرچه اکثریت بازیکنان تیم ما تجربه لازم را در لیگ برتر نداشتند، اما با همدلی و تلاش خود عملکرد قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به اینکه بازیکنان تیم ما هیچ گاه خود را دست کم نمی گیرند و مقابل هر تیمی حرف برای گفتن دارند، اظهارداشت: تیم شهرداری زرند نیز در این دیدار با بازیکنان ایرانی و خارجی خوبی که دارد، خوب بازی کرد. وی با اشاره به اینکه به هر حال در یک رقابت ورزشی اشتباهات داوری وجود دارد، افزود: بسیاری از تیم های لیگ برتر در سطح حرفه ای سرمایه گذاری می کنند و متاسفانه گاهی یک سوت اشتباه داوران تیم ها را با مشکل روبرو می کند.

وهابی، به قیاس دو تیم شهرداری زرند و مس دو نماینده استان کرمان در لیگ برتر هندبال پرداخت و ادامه داد: اگر چه ما در دیدار مقابل مس شکست خوردیم اما تیم شهرداری زرند تیم بهتر و کامل تری بود.

تیم دانشگاه صنعتی ارومیه با نتیجه مساوی 27 بر 27 موفق شد در کرمان حریف خود تیم شهرداری زرند را متوقف کند.

راه یابی تیم نقده به مرحله پایانی فوتسال امیدهای باشگاه های کشور

تیم آینده سازان نقده با پیروزی در برابر رقیبان خود توانست به مرحله نهایی مسابقات فوتسال امیدهای باشگاههای کشور راه پیدا کند .

مسابقات فوتسال امیدهای ایران درگروههای سوم و چهارم که باشرکت هشت تیم درشهرستان نقده جریان داشت، باصعود تیمهای دربندرز مهدیشهر سمنان، کاشی بیستون کرمانشاه، آینده سازان نقده و قدسیان رشت به مرحله نهایی، پایان یافت.

چهار تیم راه یافته از این دو گروه به همراه چهار تیم صعود کرده از گروههای دو گانه اول و دوم در ماهشهر، برای معرفی دو تیم برتر صعود کننده به لیگ دسته یک باشگاههای ایران با هم به رقابت خواهند پرداخت .

درگروه سوم این رقابتها درشهرستان نقده تیمهای کاشی بیستون کرمانشاه، پدیده اردبیل، شهاب شیروان و دربندرز مهدیشهر و در گروه چهارم مشعل آبیک قزوین، آینده سازان نقده، قدسیان رشت و فرش گستر مشهد حضور داشتند.

حضور دانش آموز ارومیه ای در اردوی تیم ملی بسکتبال نونهالان کشور

برزین بابان دانش آموز مقطع راهنمایی استعدادهای درخشان شهرستان ارومیه به اردوی تیم ملی دعوت شد .

اردوی انتخابی تیم ملی نونهالان کشور در روز جمعه دوم اردیبهشت ماه در تهران برگزار و برزین بابان بسکتبالیست نونهال ارومیه ای توانست با شایستگی و نشان دادن استعدادهای خود در تیم ملی بسکتبال نونهالان کشور حضور پیدا کند.