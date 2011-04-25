سازمان تبلیغات اسلامی قم با کمبود اعتبار مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری صبح دوشنبه در دیدار جداگانه با حجج اسلام علی بنایی و محمدرضا آشتیانی از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اظهار گلایه از اعتبارات فصل پنجم و برنامه ای این سازمان، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان اجرایی خواست که این اعتبارات را افزایش دهند تا زمینه بهتری برای انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در این استان فراهم شود.
وی با اشاره به وجود برخی محرومیتهای اجتماعی و فرهنگی در قم ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی استان برای اینکه بتواند نیازمندیهای فرهنگی و تبلیغی قم و کشور را جوابگو باشد نیازمند اعتبارات مناسبی است.
اسکندری همچنین در این دیدارها گزارشی از فعالیتهای این سازمان در حوزه هیئات مذهبی، تشکل های مردمی، روحانیون مستقر، بانوان، ائمه جماعات و سایر فعالیت های فرهنگی و تبلیغی ارائه کرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در عمق بخشی به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی به ویژه در شهر قم که با تراکم جمعیت مواجه است، اظهار داشت: امسال در نظر داریم به جز مجتمع فرهنگی نور که در منطقه نیروگاه واقع شده است، دو مرکز فرهنگی در قم ایجاد کنیم.
حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی و حجت الاسلام علی بنایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدارها ضمن تقدیر از فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، قول دادند که از طریق ارتباطاتی که با مسئولان دارند، موضوع اعتبارات برنامه ای این سازمان را پیگیری کنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از کمبود اعتبارات برنامه ای این سازمان ابراز گلایه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری صبح دوشنبه در دیدار جداگانه با حجج اسلام علی بنایی و محمدرضا آشتیانی از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اظهار گلایه از اعتبارات فصل پنجم و برنامه ای این سازمان، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان اجرایی خواست که این اعتبارات را افزایش دهند تا زمینه بهتری برای انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در این استان فراهم شود.
نظر شما