سازمان تبلیغات اسلامی قم با کمبود اعتبار مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری صبح دوشنبه در دیدار جداگانه با حجج اسلام علی بنایی و محمدرضا آشتیانی از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اظهار گلایه از اعتبارات فصل پنجم و برنامه ای این سازمان، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان اجرایی خواست که این اعتبارات را افزایش دهند تا زمینه بهتری برای انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در این استان فراهم شود.



وی با اشاره به وجود برخی محرومیتهای اجتماعی و فرهنگی در قم ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی استان برای اینکه بتواند نیازمندی‌های فرهنگی و تبلیغی قم و کشور را جوابگو باشد نیازمند اعتبارات مناسبی است.



اسکندری همچنین در این دیدارها گزارشی از فعالیتهای این سازمان در حوزه هیئات مذهبی، تشکل های مردمی، روحانیون مستقر، بانوان، ائمه جماعات و سایر فعالیت های فرهنگی و تبلیغی ارائه کرد.



وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در عمق بخشی به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی به ویژه در شهر قم که با تراکم جمعیت مواجه است، اظهار داشت: امسال در نظر داریم به جز مجتمع فرهنگی نور که در منطقه نیروگاه واقع شده است، دو مرکز فرهنگی در قم ایجاد کنیم.



حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی و حجت الاسلام علی بنایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدارها ضمن تقدیر از فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، قول دادند که از طریق ارتباطاتی که با مسئولان دارند، موضوع اعتبارات برنامه ای این سازمان را پیگیری کنند.

