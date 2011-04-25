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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

کویت 181 میلیون دلار به انقلابیون لیبی کمک می کند

کویت 181 میلیون دلار به انقلابیون لیبی کمک می کند

کویت در راستای حمایت از انقلابیون لیبی 181 میلیون دلار به مخالفین دولت معمر قذافی کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "مصطفی عبدالجلیل" سخنگوی شورای انقلابیون میزان این کمک مالی را 50 میلیون دینار کویت (181 میلیون دلار آمریکا) اعلام کرده است.

شیخ محمد الصباح وزیر خارجه کویت که روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می کرد از تائید این مسئله طفره رفت اما در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا کویت بطور رسمی شورای انتقالی لیبی را برسمیت شناخته است یا خیر؟ افزود: "تاثیر عمل بیشتر از حرف است".

بحران در لیبی با افزایش اقدامات از سوی برخی کشورهای غربی در چند روز اخیر با اعزام مشاورین نظامی وارد مرحله جدیدی شده و روز گذشته نیروهای دولتی شهر مصراته را به شدت بمباران کردند.

در حالیکه هنوز چشم انداز روشنی از پایان بحران در لیبی به چشم نمی خورد برخی طرفها از جمله روسیه، و یونان پیشنهاد میانجیگری برای حل این بحران را داده اند.

کد مطلب 1297159

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