98 درصد واحدهای صنعتی خراسان شمالی از شبکه گاز برخوردار می شوند

محمد رضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: هم اکنون 84 درصد از واحد های فعال صنعتی استان به شبکه گاز استان متصل هستند که با بهره برداری از گاز رسانی به شهرک صنعتی بیدک شهرستان بجنورد، این برخورداری به 98 درصد خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به اینکه سه شهرک صنعتی فعال استان در شهرستان جاجرم و ناحیه صنعتی امیر آباد به شبکه گاز متصل نیستند، خاطر نشان ساخت: به زودی طرح گاز رسانی به شهرک صنعتی جاجرم آغاز می شود.

وی به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و نوسازی واحد های صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: اخیرا قراردادی با مجتمع دانشگاهی به منظور ممیزی انرژی از واحد های صنعتی حوزه شهرک های صنعتی استان برای بهره وری انرژی و ارائه کار به این واحد ها منعقد شده است.

باقری افزود: این دانشگاه، وضعیت فعلی واحد های صنعتی استان را بررسی می کند و با ارائه راهکار به این واحد ها، انتطار می رود مصرف انرژی مدیریت شود.

وی در ادامه به تشریح وضعیت شهرک های صنعتی استان در خصوص برخورداری از شبکه آب، برق، و تلفن پرداخت و گفت: هم اکنون 9 شهرک و واحد صنعتی استان از شبکه آب برخوردار هستند که در نیمه نخست سال جاری تمام واحد های صنعتی استان از شبکه آب برخوردار می شوند.

وی همچنین بیان داشت: هم اکنون 10 شهرک و ناحیه صنعتی استان از برق برخوردارهستند که به زودی برق رسانی به دو ناحیه دیگر صنعتی استان آغاز می شود.

علاوه بر این مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی از پیگیری برای انتقال خطوط تلفن به واحدهای صنعتی غیر برخوردار نیز خبر داد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی گفت: انتقال صد در صد شبکه آب و خطوط تلفن به زمین های آماده واگذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در سال جاری محقق خواهد شد.



