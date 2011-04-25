14‌ هزار نوجوان مشهدی مخاطب طرح فرهنگی خادمین شهر بهشت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان صبح دوشنبه در سومین دوره آموزشی توجیهی مربیان طرح خادمین شهر بهشت، اظهار داشت: طرح خادمین شهر بهشت اتفاق مبارکی در حوزه استفاده از پتانسیل مردمی در مسیر ایجاد آرمان شهر رضوی است.

وی افزود: ورود آموزش و پرورش به عرصه فعالیت‌های فرهنگی یک نیاز اساسی است، زیرا بهترین راه حل برای رفع نارسایی در زمینه خدمات شهری ورود شهروندان به این عرصه است.

وی با بیان اینکه موضوعات اخلاقی، تکراری نیستند ولی باید باهم، هم ‌افق شوند، تصریح کرد: باید برای این منظور کاری مستمر صورت گیرد و در مباحث تعلیم و تربیت نباید تنها به مراجع قانونی تکیه داشت بلکه باید از ظرفیت مردمی در ایجاد شرایطی مناسب برای ترویج فرهنگ رضوی استفاده کرد.

پژمان تاکید کرد: این در حالیست که شکاف عمیقی در حوزه تبدیل آموزه‌ها به اعتقادات و باور‌ها وجود دارد، به‌گونه‌ای که تعالیم در رفتار و گفتارمان نمود پیدا نکرده و این نقطه ضعف بزرگی برای ایجاد آرمان شهر رضوی است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد نیز گفت: طرح خادمین شهر بهشت، طرحی تربیتی و اجتماعی است که با موضوعات مختلف نوجوانان را وارد جریانات اساسی زندگی می‌کند و در آن بر مشارکت‌دهی نوجوانان تأکید اساسی شده است.

عصارنیا در ادامه محوریت این طرح را ترویج شادی، نشاط و آشنایی نوجوانان با محوریت اشاعه فرهنگ رضوی اعلام کرد و افزود: طرح خادمین شهر بهشت در ۱۰ فاز اجرا می‌شود که نوجوانان در این طرح با سبک زندگی امیدوارانه برپایه سیره رضوی آشنا می‌شوند و در اعیاد مذهبی شادی خود را در قالب برگزاری جشن در محلات نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: مربیان نیز باید با ایجاد و حساس سازی، برگزاری دوره آموزشی، تذکر، ایجاد هویت خادمین شهر بهشت و مشارکت دهی آنان در برنامه و با استفاده از تشویق و تنبیه، نوجوانان را در فضای اصلی طرح وارد کنند تا در نظام معنایی و‌ شناختی آنان تغییراتی ایجاد شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد با تأکید بر اینکه موضوعات موثری در شادی و نشاط این طرح ذکر شده است، ادامه داد: آراستگی در قالب محله آرایی، تفریح در قالب احساس به والدین، شادی در اعیاد مذهبی و به جا آوردن صله رحم در این طرح پیش‏بینی شده است.

وی با بیان این که در فاز سه ، سه هزار مربی به 10‌هزار گروه، آموزش خواهند داد، اظهار داشت: در فاز نخست، ۳۰۰ مربی و در فاز دوم این طرح، ۷۰۰‌مربی مشغول به خدمت بودند ولی در فاز سوم در نظر داریم با ایجاد یک سیستم حمایتی دقیق و برنامه‏ ریزی مستمر، برنامه جامعی به خادمان ارائه دهیم.