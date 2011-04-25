تفاهمنامه همکاری نیروی انتظامی و بسیج دانشجویی در ایلام امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرهنگ علی ناصر درویشی با اعلام این خبر گفت: دستیابی به راه هایی که بتواند به ایجاد ارتباط منطقی بین پلیس و دانشجو کمک کند از اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

وی همکاری در برگزاری نمایشگاه ها، همایشها و نشستهای علمی و تبادل نظر و همکاری در زمینه اقدامات پیشگیرانه در حوزه فضای مجازی را از محور های این تفاهمنامه عنوان کرد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: براساس این تفاهمنامه نیروی انتظامی و سازمان بسیج دانشجویی در جهت توسعه امنیت اجتماعی با هم همکاری داشته باشند. سرهنگ درویشی با تاکید بر نقش جوانان به ویژه قشر دانشجو در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی گفت: این همکاریها توسعه امنیت اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.