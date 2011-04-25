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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

تفاهمنامه همکاری نیروی انتظامی و بسیج دانشجویی در ایلام امضا شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری نیروی انتظامی و بسیج دانشجویی در استان گفت: موضوع کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی از طریق توجه به نقش جوانان به ویژه قشر دانشجو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرهنگ علی ناصر درویشی با اعلام این خبر گفت: دستیابی به راه هایی که بتواند به ایجاد ارتباط منطقی بین پلیس و دانشجو کمک کند از اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

وی همکاری در برگزاری نمایشگاه ها، همایشها و نشستهای علمی و تبادل نظر و همکاری در زمینه اقدامات پیشگیرانه در حوزه فضای مجازی را از محور های این تفاهمنامه عنوان کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: براساس این تفاهمنامه نیروی انتظامی و سازمان بسیج دانشجویی در جهت توسعه امنیت اجتماعی با هم همکاری داشته باشند.

سرهنگ درویشی با تاکید بر نقش جوانان به ویژه قشر دانشجو در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی گفت: این همکاریها توسعه امنیت اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.

کد مطلب 1297162

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