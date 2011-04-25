به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست به بررسی نسبت میان اخلاق و سیاست در دوره باستان و دوران مدرن میپردازد.
این نشست با هدف بررسی و امکان به کارگیری ایدههای مهم اخلاقی در دوران باستان و به ویژه اخلاق فضیلتگرا در سیاست برگزار میشود.
این سؤال مطرح است که آیا میتوان اصول و مبانی اخلاق فضیلتگرا را در سیاست به کار گرفت. آیا اخلاق فضیلتگرا را میتوان در نظریههای سیاسی مدرن به کار برد.
در این نشست صاحبنظرانی از حوزههای مختلف مرتبط با اخلاق و سیاست حضور دارند و اخلاق باستان و مدرن و امکان کاربست آن در سیاست مدرن را مورد بررسی قرار میدهند.
این سؤال مطرح است که آیا میتوان اصول و مبانی اخلاق فضیلتگرا را در سیاست به کار گرفت. آیا اخلاق فضیلتگرا را میتوان در نظریههای سیاسی مدرن به کار برد.
در این نشست صاحبنظرانی از حوزههای مختلف مرتبط با اخلاق و سیاست حضور دارند و اخلاق باستان و مدرن و امکان کاربست آن در سیاست مدرن را مورد بررسی قرار میدهند.
جنفر وایتینگ استاد فلسفه در دانشگاه تورنتو است. او دانش آموخته دانشگاه کرنل است. وی استاد پیشین دانشگاههای هاروارد، پیتسبرگ و کرنل بوده است.
متافیزیک، اخلاق، فلسفه ذهن، فلسفه باستان و دوران مدرن حوزههای تخصصی او به شمار میروند.
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