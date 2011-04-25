به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین امروز در حاشیه همایش تخصصی فرصتهای تامین مالی برای ناشران پذیرفته شده در بورس تهران در جمع خبرنگاران در مورد تحقق اهداف جهاد اقتصادی در سال جاری گفت: خانوارها فراگیرترین نهاد در اقتصاد هستند و این امر در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها مشهود بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با توصیه ای به خانوارها برای صرفه جویی در مصرف گاز، آب و... افزود: در صورتی که خانوارها با افزایش میزان مصرف هزینه زیادی را متقبل شوند این امکان وجود دارد که خواستار کاهش قیمت این حاملها شود که این امر همسو با اهداف در نظر گرفته شده در طرح هدفمندی یارانه ها نیست.

وی گفت: این در حالی است که مردم با همکاری مناسب می توانند میزان مصارف را کاهش دهند تا حاملهای انرژی به جای مصرف بی رویه در بخشهای غیرضروری به سمت تولید سوق یابد.

وزیر اقتصاد با اشاره به نزدیک شدن به فصل گرما، اظهارداشت: میزان مصرف گاز در ماههای آینده کاهش اما مصرف برق افزایش خواهد یافت و به همین دلیل باید میزان مصرف برق را به حداقل رسانده و مشابه سالهای قبل نباشد.

به گفته وی، خانوارها با صرفه جویی می توانند به مشکل پس انداز و افزایش بهره وری در جامعه کمک کنند، ضمن اینکه بنگاههای اقتصادی نیز در سال جهاد اقتصادی باید به دنبال افزایش راندمان بیشتر باشند تا با این سازو کار نامگذاری سال جاری به صورت سمبولیک نباشد.

رشد شاخص بورس

حسینی در پاسخ به سئوالی در مورد واقعی بودن رشد شاخص بورس گفت: دولت در سالهای گذشته برنامه ریزیهای مناسبی را برای بازار سرمایه انجام داده به طوریکه در سال گذشته بازار فرابورس و برخی از ارکان دیگر در این بازار راه اندازی شده اند، بر این اساس این امکان نیز فراهم شده تا شرکتها از پذیره نویسی در بورس استفاده کنند.

وی توصیه کرد که بنگاههای اقتصادی از این فرصتها استفاده کنند و سرمایه خود را افزایش دهند، زیرا مردم به این بازار اقبال مناسبی را نشان داده اند.

وزیر اقتصاد گفت: شرکتهای سرمایه گذاری متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی با افزایش قیمت سهام بهتر است که اقدام به عرضه سهام خود کنند تا علاوه بر تامین مالی بنگاهها، حجم معاملات در بازار با افزایش عرضه ها تقویت شود.

وی به مردم توصیه کرد که با مطالعه و منطق در بازار سرمایه حضور یابندو خریدهای خود را تنها با توجه به صفهای موجود در این بازار انجام ندهند.

حسینی با بیان اینکه با توجه به چشم انداز افزایش قیمت نفت وضعیت بازار سرمایه بهبود خواهد یافت، گفت: همواره رشد قیمت نفت به نفع بنگاههای اقتصادی بوده ، به خصوص اینکه قیمت نفت در داخل با نرخهای بین المللی فاصله زیادی دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به بهره گیری از ظرفیت بنگاههای داخلی در بخشهایی نظیر نفت وگاز شرایط مناسب سودآوری برای بنگاههای بورسی ایجاد شده و خواهد شد.

رشد اقتصادی

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه پیش بینی صندوق بین المللی پول را در مورد رشد اقتصادی ایران را قبول ندارم، گفت: آمارهای اعلامی با هیچ منطقی سازگار نیست.

وی با طرح این سئوال که چگونه کشوری که دارای بازار سرمایه با رشد 86 درصدی و صادرات 24 درصدی است با نرخای رشد اعلام شده از سوی این صنوق می تواند همخوانی داشته باشد، افزود: اقتصاد آمریکا هنوز از رکود خارج نشده است اما نرخ رشد این کشور چند برابر بیش از رشد اقتصادی ایران اعلام شده است.

رشد بازار سرمایه حبابی نیست

حسینی با تاکید بر اینکه این موضوع که بازار سرمایه کشور دچار حباب شده است را قبول ندارم، افزود: رشد بازار سرمایه در ماههای اولیه سال عمدتا پرشتاب است.

وی با اشاره به اینکه یکسری از عوامل بنیادی این بازار را تقویت می کند، تصریح کرد: اما آنچه را که ما باید از آن مراقبت کنیم این است که مبادا حقوق سهامداران خرد ضایع شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: مدام به سرمایه گذاران و سهامداران خرد در بازار سرمایه تاکید می کنم که برای حضور در این بازار با منطق و مطالعه حضور پیدا کنند.

کمیته مشورتی

وی کار کمیته مشورتی تشکیل شده در وزارت اقتصاد را یکپارچه کردن نهادهای تامین مالی عنوان کرد و گفت: چگونگی اتصال تامین مالی داخلی به خارجی و استفاده از ابزارهای صکوک وگسترش پذیره نویسی ها از توصیه های این کمیته است.