مبارزه با سن غلات در شهرستان های گرمسار و دامغان

حمید نادریان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان افزود: مبارزه با سن مزارع غلات استان از نیمه فروردین ماه در شهرستان سمنان شروع شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دامنه این مبارزه به شهرستان های گرمسار و دامغان نیز رسیده که تاکنون در سطح دو هزار و 910 هکتار از مزارع غلات با سن مادری مبارزه شده است.

به گفته وی، این مبارزه در یک هزار و 570 هکتار از مزارع گندم و یک هزار و 340 هکتار از مزارع جو صورت گرفته است.

وی در خصوص شبکه مراقبت گفت: تعداد 97 کارشناس شبکه های مراقبت بخش دولتی و خصوصی با بررسی مداوم مزارع زیر کشت گندم و جو استان زمان مناسب مبارزه را به بهره برداران اعلان می کنند.

نادریان بیان داشت: پیرو سنوات اخیر، عملیات مبارزه با سن غلات کلا به صورت زمینی و با استفاده از سمپاشهای توربولاینر، پشت تراکتوری و پشتی و مشارکت بهره برداران انجام می شود.

وی یاد آور شد: بهره برداران سموم مورد نیاز را از عاملین دارای مجوز رسمی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهیه نمایند.