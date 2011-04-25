حل مشکل افزایش نرخ کرایه ها/ توافق با رئیس جمهور برای کمک به مترو

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در نشست خبری که در آستانه روز شوراها صبح روز دوشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه در یک سال گذشته تحولات خوبی در شهر تهران شاهد بودیم، گفت: در این مدت شورای اسلامی شهر تهران جلسات هفتگی و فوق‌العاده خوبی را برگزار کرد.

135 مصوبه نتایج جلسات هفتگی شورای شهر

وی ادامه داد: نتایج این جلسات 135 مصوبه بود که از مصوبات 41 مصوبه طرح و 67 مصوبه لایحه بود. اما نمی‌توان تعداد مصوبات را شاخصی برای عملکرد درست دانست بلکه ماهیت مصوبات کیفیت کار شوراها را مشخص می کند.

اعتراض فرمانداری به 24 مصوبه

چمران ادامه داد: 24 مصوبه مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفت که به تمامی آ‌نها پاسخ داده شد که تمامی پاسخ‌ها به جز یک مورد در شورای حل اختلاف مرکزی مورد قبول قرار گرفت.

الزام شهرداری به کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک

رئیس شورای شهر تهران الزام شهرداری به کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک را از مصوبات قابل توجه شورا در سال گذشته دانست و گفت:‌ اصلاح اساسنامه سازمان نوسازی شهر تهران نیز یکی دیگر از مصوبات شورا بود که توجه و اهمیت بافت فرسوده را برای اعضای شورا یادآور می‌شود اما متاسفانه نوسازی انتظارات ما را در این زمینه برآورده نکرد و در حال اصلاح این سازمان هستیم.

طرح تفصیلی مهمترین مصوبه شورا

رئیس شورای عالی استانها مهمترین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را طرح تفصیلی و یکپارچه شهر تهران دانست و گفت:‌ این طرح در سال گذشته در طی جلسات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و هنوز بررسی جزئیات آن در شورا ادامه دارد.

چمران یادآور شد: شهر تهران از سال 1349 طرح جامع نداشته است و شهر بدون یک طرح کامل اداره می‌شده که تهیه طرح جامع و تفصیلی با هم در دستور کار فوق‌العاده قرار گرفت و هم اکنون در کمیسیون ماده 5 نقشه‌های یک دو هزارم آن به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن طرح تفصیلی در حدود 20 درصد با مشکلاتی روبرو می‌شویم خاطرنشان کرد: در دهه 70 اجازه ساخت ساختمان‌ها سلیقه‌ای بود گاهی اعلام می‌شد اجازه ساخت خانه‌های 4 طبقه داده می‌شود و گاهی نیز به دو طبقه کاهش پیدا می‌کرد. به تدریج این اتفاق در شورا درست شد و طرح جامع نیز قانونی برای حذف عملکردهای سلیقه‌ای است.

طرح تفصیلی هر 5 سال یکبار مرور می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه طرح تفصیلی هر 5 سال یکبار مرور می‌شود، گفت: مشکلات این طرح در شورای عالی شهرسازی اصلاح می‌شود. همچنین هیئتی متخصص روند اجرایی شدن طرح تفصیلی را رصد می‌کنند و مشکلات را به شورای عالی شهرسازی منتقل می‌کنند.

چمران سیاست ستاد هماهنگی تولید و عرضه مسکن را از طرح‌هایی دانست که شورا برای نوسازی بافت‌های فرسوده پیش بینی کرده بود و ادامه داد: با اجرایی شدن طرح مسکن مهر این ستاد به صورت دیگری عمل کرد و امیدواریم تولید و عرضه مسکن با کمک دولت، بانک‌ها و مردم رونق داشته باشد.

وی با اشاره به مصوبات شورا در رابطه با مشکلات مالیاتی گفت: دو مصوبه در رابطه با مشکلات مالیاتی داشتیم که یکی تخفیف 20 درصدی به افرادی که قصد دارند به طور نقد مالیات خود را پرداخت کنند و برخی تسهیلات برای کسانی که قادر به پرداخت یک باره مالیات های خود نبودند پیش بینی کردیم.

ایجاد مرکز اقتصاد جهانی در پادگان قلعه مرغی

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه پادگان قلعه مرغی به مرکز اقتصاد جهانی بدل خواهد شد، گفت:‌ در حال حاضر 60 هکتار از این 300 هکتار تا آخر اردیبهشت ماه به فضای سبز تبدیل می‌شود که شهرداری به طور شبانه روزی در این بوستان در حال فعالیت است.

چمران با اشاره به اینکه 25 درصد از این فضا صرف تبدیل شدن این پادگان به مرکز اقتصاد جهانی است، گفت: باید در این زمینه تحقیقات و کار کارشناسی بیشتری شود و عصر امروز مشاور این پروژه مشخص می‌شود.

وی حسابرسی از صورت‌های مالی شهرداری را یکی دیگر از فعالیت‌های قابل توجه شورا دانست و گفت: همیشه در حسابرسی شهرداری اعلام می‌شد که قابل بررسی نیست اما در حسابرسی‌های اخیر شرایط قابل قبول ارزیابی می‌شود که موفقیت خوبی در این زمینه است. همچنین شهرداری همکاری مناسبی با شورا داشته البته هنوز به نقطه اوج و ایده‌آل نرسیده‌ایم اما رئیس شورا و شهردار می‌توانند هر لحظه حساب‌های شهرداری را کنترل کنند.

اعطای تسهیلات تشویقی به نانوایان

رئیس شورای عالی استان‌ها به اعطای تسهیلات تشویقی به نانوایان اشاره کرد و گفت: شاید این مصوبه تاثیر قابل توجهی در وضعیت نان نداشت اما مشکل نان به سمت حل شدن می رود.

چمران کنترل آلایندگی هوای تهران، بررسی پروژه‌های عمرانی در صحن شورا ، صدور مجوز اوراق قرضه برای توسعه مترو، اصلاح آیین نامه مالی شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و ساماندهی و نوسازی مینی‌بوس‌های شهر تهران را از دیگر مصوبات شورای شهر در سال گذشته دانست.

وی ادامه داد: شورا حتی در برخی از وظایف نانوشته خود مانند ساماندهی فاضلاب تهران ورود پیدا کرد و همکاری‌های خوبی در این زمینه با نهادهای مربوطه داشت که می‌توان به ارتقاء بودجه فاضلاب تهران به 50 میلیارد تومان در سال 83 اشاره کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: امسال مقدار زیادی از فاضلاب مناطق شهر تهران احداث و تحویل داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 100 راهی برای کسب درآمد شهرداری‌ها نیست، گفت: به اعتقاد ما باید از ابتدا جلوی تخلفات گرفته شود. زمانی که ساختمانی ساخته شد تخریب آن تبعات اجتماعی فراوانی دارد. برای همین پیش بینی کردیم تمامی درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده 100 به حساب واحدی ریخته شود و صرف پروژه‌های عمرانی شهر شود.

بودجه سال 90 شهرداری تهران افزایش ندارد

چمران در ادامه این جلسه به بودجه سال 90 شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: بودجه امسال به سبک سال گذشته افزایشی نداشته است زیرا این نگرانی وجود داشت که افزایش درآمد نیز نداشته باشد هرچند راه را برای درآمد بالاتر باز گذاشتیم که اگر درآمد شهرداری افزایش پیدا کرد پروژه های اولویت دوم را به شورا ابلاغ و اجرا کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر جایگاه شوراها و نقش شورای عالی استانها در تصمیم گیری‌های کلان کشور گفت: گفتگوهای اعضای مجلس خبرگان را در هنگامی که قرار بود این شورا منحل شود مرور می‌کردم در این سخنان از علما و بزرگان نقل قولهای قابل توجهی به دست آوردم. برخی شورای عالی استانها را در عرض مجلس شورای اسلامی تهران دانسته و اختیاراتی همچون استیضاح مدیران شهری را خواستار بودند که در حال حاضر در قانون اساسی به جایگاه شوراها پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه برخی حاضر نیستند حوزه‌های مدیریتی خود را کم کنند، گفت: واگذاری برخی از مسئولیت‌ها به شوراها براساس اصل 44 قانون اساسی و تاکید حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است.

در جلسه با رئیس جمهور به نتایج خوبی رسیدیم

چمران در ادامه این جلسه در پاسخ به پرسشی مبنی بر جلسه شب گذشته اعضای شورا با رئیس جمهور گفت: در این جلسه به نتایج خوبی رسیدیم که به دلیل عدم حضور وزیر کشور و معاونت عمرانی او این وزارتخانه توافقات را اعلام نکرده و پس از هماهنگی‌های لازم نتایج را منتشر می‌کنیم.

وی افزود: مشکلات قیمت بلیت مترو و اتوبوس رفع شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تخصیص 600 میلیارد تومان برای توسعه مترو کلانشهرها در بودجه سال 90 گفت: هنوز این رقم در بودجه پیش بینی نشده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا احتمال پیش‌بینی بودجه از صندوق توسعه ملی برای توسعه مترو وجود دارد و برداشت از این صندوق چه تعهداتی برای شهرداری ایجاد می‌کند، گفت: تفاوتی میان فاینانس، برداشت از ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نیست. ضمن اینکه براساس قانون 50 درصد از تعهدات مالی صرف پروژه های عمرانی مترو می شود نه خدماتی، به همین دلیل باید توسط شهرداری و الباقی توسط دولت پرداخت شود.

کمکهای دولت 240 میلیارد دلار افزایش یافته است

چمران با بیان اینکه مشکل اختلاف دولت و شهرداری بر سر اعلام میزان کمکها نیزهمین مسئله است تصریح کرد: پیش از این هزار میلیارد دلار فاینانس به توسعه مترو تعلق می گرفت اما چند سال است این فاینانس قطع شده اما کمکهای دولت افزایش داشته و از 30 میلیارد دلار به 240 میلیارد دلار افزایش یافته که این کمکها بلا عوض است. همچنین امسال برای توسعه مترو دو میلیارد دلار اوراق قرضه و سه میلیارد دلار فاینانس در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای عالی استانها اضافه کرد: بهمن سال گذشته اجازه برداشت از صندوق ذخیره ارزی توسط مجلس داده شد که براساس آنچه دولت اعلام کرده سال گذشته 20 درصد اجازه برداشتی که دولت داشته در صندوق مانده است.

وی در پاسخ به این پرسش که یک میلیارد دلار کمک به محیط زیست نیز دچار همین مشکل خواهد شد، گفت: احتمالاً در صورت نبود آیین‌نامه دچار همین مشکل است.

پیش بینی دو میلیارد دلار اوراق قرضه و سه میلیارد دلار فاینانس در بودجه 90

چمران با بیان اینکه برای تصویب قانون اجازه برداشت شهرداری‌ها از صندوق ذخیره ارزی تلاش شد، ادامه داد: این مصوبه در مجلس به طور قاطع رای آورد اما در شورای نگهبان رد شد. به دلیل آنکه این چرخه دوباره تکرار نشود مجلس قول همکاری داد که این اعتبار در بودجه سال 90 گنجانده شود که بودجه پیش بینی شده برای شهرداری‌های کل کشور دو میلیارد دلار اوراق قرضه و سه میلیارد دلار نیز فاینانس در نظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به عدم ارایه قیمت نهایی پروژه تونل توحید به شورای اسلامی شهر تهران گفت: هنوز کلیات این طرح کامل نیست تا حسابرسی شود زیرا اگزوفن‌ها تحویل داده نشده و برخی از چک‌های نهایی باقی مانده است.

چمران خاطرنشان کرد: در مناقصه این پروژه به دلیل گستردگی تنها دو شرکت حضور داشتند. همچنین به دلیل آنکه تونل توحید به صورت طرح و اجرا پیش می‌رفت هزینه‌های آن بالاتر بود.

بررسی نشت آب در تونل توحید

رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه نشت آب در تونل همچنان در حال بررسی است، گفت: اعلام شده بود این چکه‌ها به دلیل نشت لوله‌های آب‌ تهران است که آب و فاضلاب این موضوع را رد کرد اما همچنان برای ما مسجل نشده که این چکه‌ها از آبهای سرگردان است زیرا تمام لوله‌ها بررسی نشده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا 23 مسئولیتی که قرار بود به شهرداری‌ها واگذار شود عملیاتی نشده، گفت: شخص رئیس جمهور موافق این واگذاری‌هاست ما نیز جلسات متعددی برای اجرایی شدن آن داشتیم اما وقتی در کمیسیون‌های دولت بررسی می‌شد تمام زیرمجموعه‌ها مخالفت می‌کردند حتی میراث فرهنگی که ما گمان می‌کردیم از این واگذاری خوشحال شود.

چمران ادامه داد: مشکل اینجا بود که همه حاضر بودند مسئولیت های خود را واگذار کنند اما بودجه و امکانات مربوطه را نه و حق حاکمیتی را برای خود محفوظ می‌دانستند.

امکان فروش پارکینگ وجود ندارد

در ادامه این جلسه چمران در پاسخ به پرسشی مبنی بر کسب درآمد 70 میلیارد تومانی از محل فروش پارکینگ‌ها گفت: فروش پارکینگ‌ها در قانون ممنوع شده است مگر 6 مورد و در این سالها نیز هیچ مجوز ساختی بدون داشتن پارکینگ داده نشده است.

وی تاکید کرد:‌امکان چنین فروشی وجود ندارد زیرا در سیستم کامپیوتری ثبت نخواهد شد. هرچند مواردی مربوط به پیش از سال 80 بوده است که در انتهای کوچه‌ای پارکینگ به مغازه تبدیل شده که قابل جبران هم نیست. بنابراین با جریمه امکان حفظ بنا را داده‌ایم.

چمران در پایان با اشاره به توجه شهرداری به مصوبات شورا گفت: مصوباتی که جنبه اجرایی دارند سریعاً اجرایی می شوند اما برخی مصوبات باید کار پژوهشی و تحقیقاتی انجام شود که اجرای آن زمان بر است.