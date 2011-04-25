موسیقی نواحی با بی مهری مواجه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر،عزیز تنها سنگابی نوازنده منطقه تربت جام با بیان این مطلب گفت: نسبت به موسیقی نواحی جفاهای بسیاری شده‌ و امیدوارم با برگزاری جشنواره‌هایی مانند جشنواره موسیقی نواحی بتوانیم از این کم لطفی ها کم کنیم و پیش ازآنکه خیلی دیر شود این میراث فرهنگی وموسیقی نواحی را دریابیم.



این دوتار نواز درباره وضع موسیقی در تربت جام توضیح داد: اشتیاق برای آموزش و یادگیری موسیقی در منطقه ما کم است با این حال ما سال پیش توانستیم نخستین آموزشگاه موسیقی را در این زمینه دایر کنیم. متاسفانه باید اقرار کنم که برای رشته‌های آواز محلی و نوازندگی سرنا حتی یک هنرجو مراجعه نکرده و این نشان از تغییر فرهنگ جوانان نسل امروز و بی تفاوتی آنها نسبت به فرهنگی بومی شان است.



وی همچنین افزود: جوانان منطقه ما بیشتر سراغ سازهای غربی مانند گیتار می‌روند و کمتر یادی از دوتار می‌کنند. به هر حال کم لطفی هایی که از سوی دست اندرکاران فرهنگی نسبت به موسیقی نواحی صورت گرفته یکی از دلایل این اتفاق است؛ البته به نظرم این تغییر ذائقه و ریشه‌های آن باید به شکل دقیق تری بررسی شود.



هفتمین جشنواره موسیقی نواحی از 24 تا 28 اردیبهشت ماه سال جاری در تهران و کرمان برگزار می شود.