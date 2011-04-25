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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

همایش پیاده روی 300 هزار نفری در همدان برگزار می شود

همایش پیاده روی 300 هزار نفری در همدان برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته فرهنگی و تبلیغی جشنواره خیرین مدرسه ساز استان همدان گفت: به مناسبت سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان همدان همایش پیاده روی 300 هزار نفری در همدان برگزار می شود.

علی نظری موفق در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این همایش 30 اردیبهشت ماه سال جاری از چهار راه پژوهش همدان به مقصد مرکز تفریحی عباس آباد برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: این همایش با همکاری بانوان خیر مدرسه ساز و با هدف جذب خیرین جدید، تکریم از خیرین مدرسه ساز و اشاعه فرهنگ مقدس مدرسه سازی برگزار می شود.

مسئول کمیته فرهنگی و تبلیغی جشنواره خیرین مدرسه ساز استان همدان با بیان اینکه شرکت برای عموم مردم در این همایش آزاد است، افزود: کمک هزینه سفر حج عمره و عتبات عالیات، سه دستگاه خودرو پراید، دوچرخه، سکه بهار آزادی و جوایزی دیگر در این همایش به شرکت کنندگان اهدا می شود.

نظری موفق یادآور شد: سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز همدان پنجم خرداد ماه برگزار می شود.

کد مطلب 1297178

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