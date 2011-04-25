به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره آموزشی که با حضور فرماندهان و پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس برگزارخواهد شد، اساتید جنگ به همراه دانشجویان به واکاوی و تشریح وقایع و تحلیل عملیات های مهم و سرنوشت ساز دوران دفاع مقدس خواهند پرداخت.

پیشکسوتان حاضر در این دوره در جلسات متعدد پرسش و پاسخ، برای دانشجویان نقش نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران را در تحقق پیروزی انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار خواهند دادند.

هیئت معارف جنگ ارتش با همت شهید سپهبد علی صیادشیرازی و با رسالت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل های جوان پایه گذاری شد و همه ساله دانشجویان دانشگاه های افسری نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای گذراندن این دوره آموزشی به مناطق مختلف عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام می شوند.



