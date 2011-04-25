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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند

دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند

هفدهمین دوره آموزشی هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ویژه دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران از هفتم اردیبهشت به مدت نه روز در مناطق عملیاتی جنوب کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره آموزشی که با حضور فرماندهان و پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس برگزارخواهد شد، اساتید جنگ به همراه دانشجویان به واکاوی و تشریح وقایع و تحلیل عملیات های مهم و سرنوشت ساز دوران دفاع مقدس خواهند پرداخت.

پیشکسوتان حاضر در این دوره در جلسات متعدد پرسش و پاسخ، برای دانشجویان  نقش نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران را در تحقق پیروزی انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار خواهند دادند.
 
هیئت معارف جنگ ارتش با همت شهید سپهبد علی صیادشیرازی و با رسالت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل های جوان پایه گذاری شد و همه ساله دانشجویان دانشگاه های افسری نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای گذراندن این دوره آموزشی به مناطق مختلف عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام می شوند.

 
کد مطلب 1297179

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