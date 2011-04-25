فرهنگ اسلامی و دینی در حوزه کار باید احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی پیش از ظهر دوشنبه در جمع جامعه کار و تولید استان اظهار داشت: عظمت، اهمیت و جایگاه انسان به اندازه فکر و اندیشه آنهاست و با اندیشه قوی و توانمند می توان در دنیا و آخرت آسایش و راحتی را برای خود ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه در دنیا بیشترین آسیبها در حوزه اندیشه است، اضافه کرد: عدم وجود اندیشه و تفکر در انسان سبب می شود تا از نظر فکری و جسمی انسان ها رشد و تکامل پیدا نکنند.

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه ایران اسلامی صاحب افرادی روشن فکر و اندیشمند است، بیان داشت: این اندیشه و تفکر ایرانی و اسلامی سبب شد تا انقلاب اسلامی ایران به سایر کشورهای جهان صادر شود و امروز شاهد آثار و برکات آن در خاورمیانه هستیم.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی ادامه داد: آدم هایی که عالم را بازیچه قرار داده و بدون تفکر به کارهایی دست می زنند آنها منافق بوده و در اندیشه خود به حقیقت دست نیافته اند.

وی با مقایسه کارگر مسلمان و غیرمسلمان، تصریح کرد: هر دوی این کارگران با وجدان کاری به کار و تلاش می پردازند اما کارگر مسلمان با نگاه به قله اوج و تعالی به دنبال نور حقیقی است.

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه باید با کار و تلاش مضاعف نور را در سراسر وجود خود گسترش داد، افزود: گذر عمر آنقدر سریع است که باید از لحظات آن نهایت استفاده را برد و در راستای ترقی و پیشرفت اقدام کرد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی ادامه داد: میل به بقا در انسان ها وجود دارد که باید برای ابدیت روشن با پیروی از راه و سیره اهل بیت وجود خود را نورانی ساخت.

وی با بیان اینکه امام (ره) از خدا به عنوان کارگر تعبیر کرده اند، اظهار داشت: یکی از مشکلات جامعه ما این است که به جای اینکه بزرگ شویم بزرگان را کوچک پنداشته و این ضعفی در اندیشه بوده که باید دانست خداوند تولید نور، هستی، حقیقت و ... می کند.

امام جمعه بیرجند بر سوق دادن سرمایه ها به افراد تاکید کرد و گفت: خصوصی سازی امری بسیار درست بوده که باید در این راستا ابتدا فرهنگ اسلامی و دینی را احیا کرد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با بیان اینکه بزرگترین آسیب اجتماعی جامعه کمبود معنویت است، اضافه کرد: کمبود معنویت در انسان ها سبب بر باد دهندگی دنیا و آخرت می شود.

وی با اشاره به اینکه سرمنشا جوشش از درون جامعه است، بیان داشت: جامعه کار و کارگر باید با علم روز و استقلال کاری تلاش کرده و پای بازپس گیری مطالبات خود بایستند.

امام جمعه بیرجند کارگران را بزرگترین تصمیم سازان جامعه برشمرد و تصریح کرد: جامعه باید به گونه ای پیش رود که اگر نیاز اقتصادی به دیگران دارد، دیگران نیز به این جامعه نیاز اقتصادی داشته باشند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی در پایان بر اصلاح و تکمیل زیرساختهای اقتصادی استان تاکید کرد و یادآور شد: بزرگترین آفت جامعه روزمرگی است که باید با اندیشه بسیجی و جهادی در راستای تحقق زیرساخت های مورد نیاز جامعه اقدام کرد.