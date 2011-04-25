60 بند خلاف قانون در بودجه 90/ بودجه 91 مهرماه ارائه شود

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با انتقاد از شیوه بودجه نویسی در کشور اظهار داشت: هر سال دولت در تنظیم بودجه سالانه اقدام به قانون نویسی جدید می کند.

وی ادامه داد: ما در بررسی لایحه بودجه 90 شاهد بودیم که در 40 بند دولت قانون نویسی جدید داشت و در بررسی مجلس هم در 92 بند الحاقی، قانون جدید به بودجه افزوده شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس این شیوه بودجه نویسی را آفت و مصیبتی برای بودجه نویسی کشور خواند و گفت: در بررسی این لایحه بیش از 20 بار برای بندهای خلاف برنامه پنجم توسعه رای گیری و مصوبه صادر شد و 40 مورد هم خلاف قوانین موضوعه کشور به تصویب رسید.

ثروتی تصریح کرد: از 40 بند جدیدی که دولت در آن قانون جدید نوشته است، حدود 30 مورد در کمیسیون تلفیق تغییر یافت و سه مورد به طور کامل حذف شد.

نماینده بجنورد یادآور شد: ما در ردیف های اعتباری هم 100 ردیف را تغییر دادیم، همه این موارد باعث می شود در بودجه نویسی و بررسی آن تاخیر داشته باشیم.

ثروتی گفت: چاره این است که دولت تغییرات مد نظر خود را باید در قالب اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به مجلس ارائه دهد تا نیازی به این همه تغییر و اضافه در لایحه بودجه نباشد.

وی با بیان اینکه سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را درپیش داریم و نمایندگان سه ماه آخر سال درگیر مسائل تبلیغات و حوزه انتخابیه هستند، از دولت خواست تا لایحه بودجه سال 91 را مهرماه به مجلس ارائه کند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: دولت در 6 سال اخیر هر سال در ارائه بودجه تاخیر داشته است ، امسال ماههای پایانی سال مواجه با انتخابات مجلس است و بهتر است دولت لایحه بودجه را حتی زود تر از موعد قانونی ارائه کند.

ثروتی در بخش دیگری از این گفتگو نسبت به افزایش هزار میلیارد تومانی برای پروژه های عمرانی در کمیسیون تلفیق انتقاد کرد و گفت: طبق برنامه پنجم توسعه پروژه‌های عمرانی باید با توجیه اقتصادی و فنی باشد، اما در کمیسیون تلفیق بدون کار کارشناسی و توجیه اقتصادی پروژه هایی به لایحه بودجه اضافه شد که حتی مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان عضو تلفیق قرار گرفت.

وی تاکید کرد: این افزایش اعتبارات عمرانی تخلف است و برای دولت هزینه دارد.