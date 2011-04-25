پایان جشنواره کتاب دین در هفته معلم/ 80 درصد برگزیدگان جوان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون آموزشی و دبیر جشنواره کتاب دین در نشست خبری چهارمین جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر که صبح دوشنبه 5 اردیبهشت ماه برگزار شد اظهار داشت: هدف نظام اسلامی دینی کردن جامعه است تا جامعه مسلمان و اسلامی ایران در تمام ابعاد به سمت دینی شدن پیش رفته و یک تمدن اسلامی قوی بنا کند. تمام حرکت انبیا نیز برای دینی کردن جوامع خود صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه در یک جامعه دینی تمام کنشها، واکنشها و تعاملات و ارتباطات باید دینی باشد و تنها مسلمان بودن مردم، جامعه را دینی نمی کند گفت: در راستای دینی کردن جامعه اسلامی جنبش نرم افزاری و اسلامی شدن علوم انسانی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. سازمان تبلیغات اسلامی نیز با توجه به مسئولیتی که برعهده دارد اقدام به برگزاری جشنواره کتاب دین به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در دینی کردن جامعه کرده است.

حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی موظف است از تولید این متون دینی حمایت کرده و در مواقع ضروری سیاستهای خود را اعمال کند. مسئله کتاب و تولید آن همواره مورد توجه سازمان تبلیغات اسلامی بوده و برای تشویق نویسندگان و جهت دهی به آنها ابتکار عمل جشنواره کتاب دین را آغاز کرده تا بتواند درباره کسانی که در این عرصه قلم می زنند با ملاکها و معیارهای صحیح داوری کنیم.

وی تصریح کرد: جشنواره کتاب دین در هفت حوزه برگزار می شود و نویسندگان و پژوهشگران در آثار خود باید یک نظریه جدید ارائه کرده و درباره یکی از مسائل راهبردی این هفت حوزه راه حل ارائه کنند. حوزه های علوم قرآن و حدیث، کلام، فلسفه، عرفان و اخلاق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، دین و علوم انسانی، تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی، ادبیات داستانی و رمان و کودک و نوجوان هفت حوزه جشنواره کتاب دین هستند.

موسوی هوایی گفت: دو حوزه ادبیات داستانی و رمان به جشنواره چهارم اضافه شده تا مشخص شود در این حوزه ها کار قابل توجهی صورت می گیرد یا خیر و در کنار آن به بررسی خلأهای آن بپردازیم.

مجید توسلی معاون علمی چهارمین جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر نیز در این نشست اظهار داشت: از اردیبهشت ماه 89 در نمایشگاه بین المللی کتاب فراخوان این جشنواره اعلام و همچنین برای 2500 ناشر ارسال شد.

وی افزود: مهلت زمان ارسال آثار تا 20 اسفندماه 89 بوده که تا پایان این زمان 10817 عنوان کتاب و 64 پژوهش به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

توسلی گفت:در موضوع علوم قرآن و حدیث 1178 عنوان کتاب و 30 پژوهش، در موضوع کلام، فلسفه، عرفان و اخلاق اسلامی 1446 عنوان کتاب و 5 پژوهش، در حوزه فقه و حقوق اسلامی 704 عنوان کتاب و 11 پژوهش، در حوزه دین و علوم انسانی 1264 عنوان کتاب و 5 پژوهش، در حوزه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 1673 عنوان کتاب و 13 پژوهش ، در حوزه ادبیات داستانی و رمان 1664 عنوان کتاب و در حوزه کودک و نوجوان 2888 عنوان کتاب ارائه شده است.

معاون علمی چهارمین جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر اظهار داشت: این آثار در سه مرحله مورد داوری قرار گرفتند، در مرحله اول و دوم از 10817 مورد 216 مورد به مرحله نهایی راه یافتند و از این تعداد در گروه های مختلف 4 اثر برتر انتخاب شده و در سه گروه اثر برتری وجود نداشته اما برخی گروه ها یک یا دو اثر شایسته تقدیر داشته اند.

داوران این جشنواره در هر حوزه از سه نفر تا پنج نفر به بررسی آثار پرداخته اما در برخی گروه ها به جهت کثرت آثار از تعداد داوران بیشتری کمک گرفته شده است، به طور کلی 40 داور این آثار را ارزیابی کرده اند.

داوود میرزایی مقدم معاون اجرایی جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر با تأکید بر رویکرد جوان گرایی در این جشنواره اظهار داشت: 80 درصد برگزیدگان این جشنواره جوان هستند و این امر با هدف تشویق آنها به قلم زدن در این عرصه و تقویت بنیه علمی کشور صورت می گیرد.

وی همچنین یادآور شد: مراسم جشنواره کتاب دین با همان رویکرد اصلاح الگوی مصرف بدون برگزاری مراسم بزرگ در دفتر ریاست سازمان صدا و سیما با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، هئیت داوران و برگزیدگان برگزار می شود.

میرزایی مقدم همچنین یادآور شد که این مراسم در هفته معلم برگزار می شود اما رئیس سازمان صدا و سیما هنوز روز خاصی را اعلام نکرده است.