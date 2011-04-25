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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

حجت الاسلام شیرازی:

با پیروی از ولایت فتنه ها را پشت سر می گذاریم

با پیروی از ولایت فتنه ها را پشت سر می گذاریم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه گفت: دشمنی ها وفتنه ها همچنان باقی است وما باید با هوشیاری و پیروی از ولایت این فتنه ها را به سلامت پشت سر بگذاریم.

به گزارش خبرنگار مهر در میناب، حجت الاسلام علی شیرازی پیش ازظهر دوشنبه در دومین یادواره سردار شهید غلام شاه ذاکری و چهل شهید پاسدار شهرستان میناب بیان داشت: شهدا راه رسیدن به خدا را در جبهه های حق علیه باطل یافتند و در این مسیر با گذشتن از جان و مال خود به خدا نیز رسیدند.

وی در ادامه افزود: مرگ وحیات صحنه امتحان است و بهای جان انسان مومن بهشت است خود را به کمتر از آن نفروشید.

حجت الاسلام شیرازی خاطرنشان کرد: خون شهیدان این انقلاب رابیمه کرده و ثمره خون شهدا حرکتها وبیداری امتهای اسلامی در کشورهای مسلمان منطقه است.

وی اظهار اشت: دشمنیها و فتنه ها همچنان باقی است و ما باید با هوشیاری و پیروی از ولایت این فتنه ها را به سلامت پشت سربگذاریم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به پاسداران گفت: قدر موقعیتی را که به دست آورده اید بدانید و در این مسیر برای حفظ دستاوردهای این انقلاب از هیچ کوششی کوتاهی نکنید.

وی تاکید کرد: کسانی که علیه این انقلاب فعالیتی انجام می دهند مدیون خون شهدا هستند و فردای قیامت باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

در ادامه این مراسم سرهنگ پاسدار موسی مولاپرست جانشین فرمانده سپاه امام سجاد(ع) به بیان خاطراتی از شهدا پرداخت و به رسم یاد بود به خانواده شهدا لوح تقدیری اهدا شد.

کد مطلب 1297185

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