خسارت دامداران دامغانی پیگیری می شود

عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: در ماه گذشته در برخی از دامداریهای منطقه رشم دامغان تعدادی از دامها به علت تب برفکی تلف شده بودند.

وی افزود: خسارت دیدگان دامدار برای تشکیل پرونده و دریافت غرامت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی راهنمایی شدند و به منظور کمک به دامداران جو و سبوس بین آنها توزیع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان افزود: علاوه بر این صدور 20 فقره پروانه برای واحدهای دامی کوچک روستایی، تشکیل 20 فقره پرونده برای متقاضیان مجتمع دامپروری امیریه، نظارت بر توزیع هزار تن کنسانتره و جو و گندم یارانه ای بین دامداران انجام شد.

علیان نژاد با اشاره به بازدید از کارخانه خوراک دام در راستای تولید کنسانتره یارانه ای بطور مداوم گفت: بازدید از مراکز پرورش ماهیان سردآبی و توزیع پانصد کیلوگرم خوراک بین ماهی داران از فعالیتهای اداره امور دام جهاد کشاورزی شهرستان دامغان است.

به گفته وی، برگزاری کارگاه آموزشی اصول تغذیه و مصرف بهینه کود در امیریه، تشکیل جلسه صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان دامغان، سه جلسه کمیته اجرایی صندوق، برگزاری دوره آموزشی مدیریت باغ های پسته با شرکت 80 نفر از بهره برداران و گردهمایی یک روزه سربازان سازندگی از فعالیت های اداره ترویج و نظامهای بهره برداری این مدیریت در فروردین امسال بوده است.