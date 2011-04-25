سوء مصرف مواد مخدر از رفتارهای خطرساز دوره نوجوانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج اسماعیلی در نشست علمی پژوهشی که با عنوان «سوء مصرف مواد در نوجوانان و عوامل خانوادگی و محیطی مرتبط با آن» در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: نوجوانی، دورة گذار و تکامل است که یکباره با بلوغ آغاز می‌شود و تدریجاً به جوانی می‌انجامد و این دوره از دیرباز مورد توجه علما و سیاستگذاران بوده است؛ چرا که این دوره نوجوان را در معرض رفتارهای خطرسازی که تاثیر جدی و منفی بر سلامت وی دارد، قرار می‌د‌هد.

وی در ادامه، خودکشی، خشونت، سوء مصرف مواد و الکل را از جمله رفتارهای خطرساز در دوره نوجوانی برشمرد که سالانه یک میلیون نفر از نوجوانان در سراسر جهان،‌ جان خود را به دلایل فوق از دست می‌دهند.

این پژوهشگر اعتیاد اظهار داشت: پژوهشی در این زمینه بین 106 نفر از نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت و 107 نفر از افراد گروه غیر بزهکار در سال 88 با هدف بررسی سوء مصرف مواد در نوجوانان و عوامل خانوادگی و تحصیلی و محیطی مرتبط با آن انجام شد.

اسماعیلی با اشاره به یافته‌های این پژوهش گفت: طبق یافته‌های این پژوهش، مورد تمسخر واقع شدن، تبعیض بین دانش‌‌آموزان، مورد فحاشی واقع‌شدن، بیرون شدن از کلاس و کتک زدن آنان، تجدید در چند درس، سابقه مردودی، سابقه سوء مصرف مواد در خانواده، از عوامل مهم در گرایش نوجوانان به بزهکاری و اعتیاد است.

وی افزود: با توجه به عوامل متعدد فوق که در گرایش اعتیاد نوجوانان موثرند، عوامل خانوادگی و تحصیلی می‌توانند هم به‌عنوان عامل بازدارنده و هم عامل پیش‌برنده در این زمینه مطرح باشند و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کافی توجه داشته باشند.

اسماعیلی یادآور شد: سو مصرف مواد یک بیماری مزمن است و از مواردی که امروزه با آن مواجهیم تغییر الگوی سنی مصرف مواد به سمت سنین نوجوانی است به‌نحوی که اکثر قربانیان در سنین نوجوانی به دام اعتیاد گرفتار می‌شوند و متأسفانه، اطلاعات محدودی در مورد سوء مصرف مواد در نوجوانان ایرانی در دسترس است و جای پژوهش‌های مرتبط با سوء مصرف مواد در ایران خالی است.