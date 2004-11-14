براي حفظ اعتبارم از پاس كناره گيري كردم

مرتضي محصص مربي تيم فوتبال پاس با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود: پاس درليگ امسال تاكنون نتوانسته نتايج خوبي كسب كند و بنده هم به عنوان جزيي از كادر فني تيم خودم را دراين ناكامي سهيم مي دانم و معتقدم نتوانستم آنطور كه بايدو شايد به تيم كمك كنم و به همين دليل تصميم به كناره گيري از تيم پاس گرفتم.

وي افزود : البته در اين زمينه هنوز بطوررسمي هيچگونه درخواستي را به مديريت باشگاه ارائه نكردم ولي قصد دارم ظرف روزهاي آينده اين كاررا انجام دهم و به همين دليل پس از شكست تيم مقابل صبا باطري در تمرينات پاس حاضر نشدم .

محصص تاكيد كرد: بنده اعتقاد دارم ما مربيان بايد به فكر اعتبار خودمان هم باشيم. درفوتبال حرفه اي چنين ناكامي هايي همواره وجود دارد. بزرگترين مربيان دنيا هم بدليل نتايج ضعيف ازكاربركنارمي شوند. بنده در اين كار خودم پيشقدم شدم تا مديريت باشگاه راحت تر دراين زمينه تصميم گيري كند. شايد دستياران ديگري باشند كه پاس و مجيد جلالي با آنها بتواند بهتر نتيجه بگيرد پس دليلي ندارد در اين شرايط بحراني بخواهم بر ماندنم اصراركنم.

دستيار اول مجيد جلالي با بيان اينكه كناره گيري ام ازپاس تنها بدليل عدم نتيجه گيري اين تيم بوده است، اظهارداشت: هيچ مسئله ديگري درتصميم من دخيل نبوده است و حتي از ديگر مربيان پاس آقايان فيروزي، جوشش وخواجوي خواستم كه مبادا تصميم من تاثيري درهمكاري آنها با تيم پاس داشته باشد . بنده اعتقاد دارم پاس هنوز فرصت دارد تا نتايج ضعيف خود را جبران كند وبه همين دليل بايد آزادي عمل بيشتري به مديريت باشگاه وسرمربي تيم داد تا بتواند در همكاران خود و يا بازيكنان تيمش تجديد نظركند.

محصص با اشاره به حضور تيم پاس در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا و لزوم شركت قدرتمند اين تيم در اين مسابقات اظهار داشت : پاس امسال مسابقات مهم جام باشگاههاي آسيا را در پيش دارد و بايد براي حضور قدرتمند در اين مسابقات نيز برنامه ريزي مناسبي داشته باشد. در اين شرايط تصور مي كنم پاس نياز به شوك قوي دارد تا بتواند از بحران فعلي خارج شود و روند تازه اي را در پيش بگيرد. به همين دليل تصور مي كنم آزاد گذاشتن دست مديريت باشگاه براي ايجاد تغييرات در اين شرايط بهترين راهكار خواهد بود.

مربي تيم پاس دربخش ديگري از اظهارات خود با برشمردن دلايل ناكامي تيم پاس درفصل جاري رقابتهاي ليگ ياد آورشد: قوي ترشدن تيمها و دشواري مسابقات امسال نسبت به سال گذشته ، يارگيري ضعيف پاس در فصل نقل وانتقالات، مشكلات روحي بواسطه استمرار ناكامي ها و كمبود بازيكن در برخي از خطوط از جمله دلايل موثردرنتايج ضعيف پاس در فصل جاري بوده است. ازطرف ديگربنظرمن پاس درخط دفاع و هافبك نياز به دو بازيكن درسطح بين المللي دارد. بويژه در دفاع مياني كمبود يك بازيكن بلند قد وسرزن به خوبي احساس مي شود. متاسفانه پاس با داشتن مهره هايي نظيرنصرتي ، جانملكي و شكوري هنوز نتوانسته جاي هاشمي نسب و رهبري فررا پركند. اين خلاء در خط مياني نيزوجود دارد وافت جواد نكونام تحرك خط مياني پاس را كمرنگ كرده است. عباس آقايي فصل گذشته كمك بزرگي براي تيم پاس بود وغيبت اونيزدرخط مياني كاملا محسوس است. درخط حمله نيزرزاقي راد بطوركامل درتركيب تيم جا نيفتاده ونتوانسته بازيهايي كه فصل گذشته براي ابومسلم انجام مي داد را ارائه كند.

محصص در بخش پاياني سخنان خود با بيان اينكه در نتايج ضعيف تيم پاس كمترين سهم متوجه بازيكنان است اظهارداشت: تمام بازيكنان پاس با جديت و تلاشي وافردر تمرين ومسابقات حضور داشتند و كوچكترين تقصيري از اين ناحيه متوجه آنها نيست و با برخي ازتغييرات مقطعي مي توان روند حركتي پاس را تغيير داد واين تيم را به روزهاي اوج خود بازگرداند.