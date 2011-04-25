کارگاه آسیب‌ شناسی دینی و اجتماعی در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی اقشار تأثیر گذار در جامعه با آسیبها و خرافه‌های دینی و مذهبی عنوان کرد و اظهار داشت: غرب از گذشته با ایجاد فرقه بهائیت تا امروز با ایجاد فرقه‌های نوظهور سعی در بی هویت کردن اعتقادات جوانان دارد.

حجت الاسلام محسن محمدی یکی از عوامل داخلی آسیبهای اجتماعی را تحریف واقعیت عاشورا و سرخوردگی افراد معتقد در طول تاریخ عنوان کرد.

وی بیان داشت: بایدحقیقت قیام امام حسین (ع) را که رسیدن به کمال انسانیت است در افراد متعالی کنیم.

در این کارگاه روشها و تکنیک‌هایی که غرب بر علیه ایران در طی یک و نیم قرن گذشته بکار برده است، تشریح شد.