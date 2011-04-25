محمد طبیبی، تهیه‌کننده "فیتیله جمعه تعطیله" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مخاطبان برنامه "فیتیله جمعه تعطیله" این مژده را می‌دهم که عمو فیتیله‌‌ای‌ها بعد از گذشت دو ماه به شبکه دو برگشتند. این برنامه قرار است از اواسط خرداد ماه شب‌های جمعه روی آنتن شبکه دو برود.

وی در ادامه افزود: رویکرد برنامه "فیتیله جمعه تعطیله" کودک و خانواده است. همانطور که می‌دانید آموزش صحیح به کودکان حرف اول را می‌زند و ما سعی می‌کنیم برنامه حرف تازه‌ای برای گفتن با مخاطبان داشته باشد. محمد مسلمی همچون گذشته کارگردانی را در کنار اجرا با حمید گلی و علی فروتن برعهده خواهد داشت.

این تهیه‌کننده خاطرنشان ساخت: در این برنامه علاوه بر آیتم‌های قدیمی که محبوب بچه‌ها و خانواده‌ها بود، سعی می‌کنیم آیتم‌های جذاب‌تری اضافه کنیم تا همچون گذشته جذابیت لازم را برای مخاطبان داشته باشد.

طبیبی در پایان افزود: در آینده نزدیک بیشتر درباره محتوا صحبت خواهیم کرد.

برنامه "فیتیله جمعه تعطیله" هفت سال روی آنتن شبکه دو بود و از پر مخاطب‌ترین برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون در سال‌های اخیر به شمار می‌رفت.