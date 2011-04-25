استمرار برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرنیاکان ضمن بیان این مطلب گفت: من از دوره اول در این جشنواره حضور داشتهام و از نزدیک در جریان روند این جشنواره بودهام و معتقدم موسیقی نواحی ایران فضایی برای ارائهشدن ندارد. به عبارت دیگر موسیقی هر منطقهای جز در روستا، شهر یا منطقه خودش در هیچجای دیگر امکان عرضه ندارد. بنابراین جشنواره موسیقی نواحی جایی است که میتواند تمامی این موسیقیها را عرضه کند.
دبیر و سخنگوی خانه موسیقی با بیان اینکه جشنواره موسیقی نواحی میتواند در شناساندن موسیقی نواحی تأثیر به سزایی داشته باشد، افزود: جایگاه این جشنواره اساساً برای معرفی انواع موسیقی مناطق تعریف شده است. در این جشنواره البته باید تأکید بیشتر بر معرفی افراد و نوازندهها و راویان موسیقی باشد به ویژه اگر این جشنواره بتواند جوانان فعال در این حوزه موسیقی را معرفی کند، شاهد پویایی بیشتر موسیقی نواحی خواهیم بود.
داریوش پیرنیاکان افزود: اگر روند برگزاری دچار وقفه شود، افراد فعال در این حوزه از موسیقی نیز مأیوس میشوند و ادامه کار برایشان سخت میشود ضمن اینکه شرایط دیگری هم برای تداوم پویایی موسیقی مناطق لازم است. از جمله این شرایط توجه به نفس توسعه و نفس حفظ و نگهداری از موسیقی نواحی است.
وی در پایان گفت : مهمترین وجه برگزاری جشنواره موسیقی نواحی، خارجکردن آن از حالت ویترینی است. اساساً کل کارهای فرهنگی نیز باید به همین شکل برگزار شود. نباید اجازه داد این جشنوارهها در سطح نمایشی و ویترینی برگزار شود بلکه همواره باید به نفس توسعه موسیقی نواحی فکر کنیم.
داریوش پیرنیاکان گفت : جشنواره موسیقی نواحی همواره از پربارترین جشنوارههای هنری در کشور بوده است و به منظور حفظ میراث شفاهی موسیقی ضرورت دارد که این جشنواره بدون وقفه و هرساله استمرار یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیرنیاکان ضمن بیان این مطلب گفت: من از دوره اول در این جشنواره حضور داشتهام و از نزدیک در جریان روند این جشنواره بودهام و معتقدم موسیقی نواحی ایران فضایی برای ارائهشدن ندارد. به عبارت دیگر موسیقی هر منطقهای جز در روستا، شهر یا منطقه خودش در هیچجای دیگر امکان عرضه ندارد. بنابراین جشنواره موسیقی نواحی جایی است که میتواند تمامی این موسیقیها را عرضه کند.
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