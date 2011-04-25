طرح برخورد با موتورسواران متخلف در شیراز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار سیروس سجادیان ظهر دوشنبه در نشست خبری پیرامون آغاز این طرح گفت: در راستای درخواستهای مکرر مردم شیراز، طرح برخورد با موتورسواران متخلف از فردا سه سنبه در شیراز آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به نوع تخلف موتورسوارن نیز افزود: به دلیل اینکه این برخورد در قالب طرح اجرایی می شود اطلاع رسانی برای آگاهی مردم لازم است که در این راستا عدم استفاده از کلاه ایمنی، عدم نسب پلاک، نداشتن گواهینامه، بیمه و کارت موتور، ایجاد مزاحمت، حرکت در پیاده رو و یا مسیرهای ممنوع، ایجاد صدا و دود ناهنجار و هرگونه حرکتی که موجب آزار و اذیت شهروندان شود به عنوان تخلف شناخته خواهد شد.

جانشین فرمانده انتظامی فارس در خصوص نوع برخورد با متخلفین نیز یادآور شد: طبق قانون با اینگونه افراد برخورد و وسیله نقلیه آنها نیز توقیف می شود.

سجادیان با بیان اینکه در زمان اجرای این طرح بخشهای مختلف نیروی انتظامی در محل اجرا حضور دارند به برخورد با حاملین سلاح سرد و مواد مخدر نیز اشاره کرد و گفت: موتورسوارانی که به هر گونه حامل سلاح سرد و یا مواد مخدر باشند با آنها نیز برخورد می شود و از طرفی بخشها مختلف نیروی انتظامی در محل طرح حضور دارند تا در همان زمان بررسی مدارک هویتی موتورسوار و وسیله نقلیه، استعلامهای مختلف نیز انجام شود.

جانشین فرمانده انتظامی فارس در ادامه سخنان خود در خصوص مدت زمان اجرای این طرح در شیراز و شروع آن در شهرستانها نیز تاکید کرد: طرح برخورد با موتورسوارن متخلف از فردا در شیراز آغاز و ادامه خواهد داشت تا به روش جاری تبدیل شود و در نهایت به مرور زمان این طرح در تمامی شهرستانهای فارس اجرایی می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی نوع برخورد با خانواده هایی که از موتور به عنوان وسیله تردد استفاده می کنند، گفت: موتور شرایط خاص خود را دارد و ما از خانواده ها نیز درخواست داریم به نکات ایمنی توجه کنند که البته شرایط خاصی را برای اینگونه خانواده ها مورد توجه قرار خواهیم داد.